Una chica contó el desagradable momento que vivió cuando le escribió a otra persona para pedirle fotos de un perro de raza husky siberiano que estaba interesada en adoptar. La respuesta que recibió no pudo ser más indignante, desafortunada y desagradable.

Que le respondo? Acepto opiniones

Lola Marquez contó en Twitter que le escribió al dueño por mensaje pidiéndole fotos del perro. “Hola, buenas, le llamo por su anuncio de husky”, escribió la joven. Pero la respuesta no fue la que esperaba: “A mí me gustaría que me pases fotos tú. Venga y te regalo los huskys que quieras”.