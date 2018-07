88 curiosidades y frikeces sobre la trilogía de 'Regreso al futuro'

Doc Brown le dice a Marty McFly en el parking del Two Pines Mall: "When this baby hits 88 miles per hour, you're going to see some serious shit." (Si mis cálculos son correctos cuando esa belleza llegue a 140 kilómentros por hora vas a ver algo acojonante). 88 millas por hora es la velocidad exacta que necesita alcanzar el coche para viajar en el tiempo y hoy 21 de octubre de 2015 es el día en que Marty McFly llegá al futuro en la segunda parte de la popular trilogia. Por eso en Liopardo hemos recopilado 88 curiosidades, datos y detalles sobre 'Regreso al futuro' que saciarán a tu yo más friki. 1) Bob Gale tuvo la idea de hacer una película sobre viajes en el tiempo en 1980 después de sacar a la luz 'Used Cars' en 1980, película también dirigida por Robert Zemeckis. 2) El guión de 'Regreso al futuro' escrito por Bob Gale y Robert Zemeckis fue rechazado 40 veces antes de ser aprobado por un estudio. Liopardo | Liopardo 3) Eric Stoltz fue seleccionado inicialmente para interpretar a Marty McFly e inclusó llegó a rodar varias escenas para la primera película. Robert Zemeckis consiguió que el estudio le dejara contratar a Michael J.Fox a mitad de producción.

4) En las primeras versiones la maquina del tiempo no era un Delorean propulsado gracias al condensador de fluzo sino un refrigerador que usaba la energía de una explosión nuclear en el desierto de Arizona. 5) Este es el poster original de la primera película 6) Este el de la segunda película 7) y este el de la tercera 8) Pero también esta este genial poster que junta las tres películas 9) Tienes toda la información de la película en su web . 10) Pero para frikis puedes visitar la Futurepedia . 12) Aquí tienes toda la banda sonora para tu disfrute11) Puedes ver esta entrevista con Michael J.Fox con motivo del 30 aniversario de la película.

12) y esta otra con el guionista Bob Gale y el actor Christopher Lloyd

13) Este falso trailer de la cuarta película (que nunca llegará)

14) O el vídeo sobre Regreso al futuro con más reproducciones en youtube (+13 millones) que es este

15) Datos: La primera película costó 19 millones de dólares, se estrenó el 3 de julio de 1985 y recaudó 389 millones. 16) La segunda película costó un poco más, 40 millones, se estrenó el 22 de noviembre de 1989 y recaudó 332 millones. 17) La tercera película costó también 40 millones, se estrenó el 25 de mayo de 1990 y fue la que menos recaudó: 244 millones. 18) Todas las películas fueron escritas por Bob Gale y Robert Zemeckis, dirigidas por este segundo y protagonizadas por Michael J.Fox y Christopher Lloyd. Además contaron con producción ejecutiva de Steven Spielberg y banda sonora de Alan Silvestri. 19) El actor Crispin Glover interpretó a George McFly sólo en la primera película de la trilogía por una disputa económica. Fue sustituido por Jeffrey Weissman en las dos siguientes películas. Aquí una entrevista con Glover explicando la polémica.

20) Así se veía Michael J.Fox (Marty McFly) en 1985 y así ahora: 21) Christopher Lloyd es Doc Emmet Brown 22) Crispin Glover es George McFly 23) Lea Thompson esLorraine Baines-McFly 24) Thomas F. Wilson es Biff Tannen 25) Claudia Wells es Jennifer Parker 26) George McFly: Crispin Glover vs Jeffrey Weissman 27) Jennifer Parker: Claudia Wells vs Elisabeth Shue 28) No nos olvidamos de Mr.Strickland interpretado por James Tolkan 29) Ni de Dave McFly interpretado por Marc McClure 30) Esta genialidad ha escrito Señorita Puri sobre el asunto: No me llames Delorean llámame Lola 31) Hace unos años el actor que daba vida a Biff Tannen cantaba esta genial y cómica canción sobre como sólo le reconocen por la película.

32) Hay muchas cosas que la película Regreso al futuro II no acertó como los discos laser que se han quedado anticuados. 33) Las cabinas telefónicas que aparecen en la película ya no se usan porque todo el mundo tiene teléfono móvil. 34) Los coches voladores en la película están por todas partes y hoy en día son una realidad muy lejana. 35) No existen zapatos que se atan solos 36) Igual que la gente no va por la calle en patines voladores 37) ni ropa que se seca sóla automáticamente

38) También en la película mencionan el uso del fax que con Internet es algo que en nuestro mundo poco a poco esta muriendo. 39) Por último, no se ha estrenado la película 'Tiburón 19' 40) Coincidiendo con "la llegada al futuro" se espera que Nike comercialice las famosas Nike Air Mag de la película. 41) Pepsi si ha lanzado hoy su Pepsi perfect que puedes comprar aquí a un precio de 20 dólares.

42) Pero parece que no podremos conseguir de momento pizza hidratada de Pizza Hut.

43) Esto es lo más cerca que ha estado nadie de crear un monopatín volador como el de la película.

45) En Amazon puedes comprar por 11 dolares el vaso de la cafetería. 46) La gorra de Marty por 50 dolares. 47) También puedes comprar esta réplica de Mattel del hoverboard (que no vuela)

48) En ebay venden la licencia de conducir de Marty McFly. 49) También en ebay la matrícula del Delorean. 50) Nuestro amado líder ha escrito esto: Explicadle a McFly lo de BlaBlaCar, para compartir la gasofa del DeLorean a la vuelta . 51) Y por último puedes hacerte con el set oficial de Lego del Delorean. 52) Existe un videojuego sobre Regreso al futuro

53) En realidad existen todos estos: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Back_to_the_Future_video_games 54) Más items míticos en ebay: Las gafas Doc , por 40 dólares. 55) La foto de Marty y Doc en el reloj que sólo cuesta 8 dólares 56) La famosa chaqueta de Marty puede ser tuya por 100 dolares 57) La licencia de Doc Brown para viajar en el tiempo 58) El condensador de fluzo te costaría 400 dolares 59) Y lo más caro que hemos encontrado, por 650 dólares: El contador del Delorean 60) El juez que decide que The Pinheads, la banda de Marty no podrá actuar porque "Sois muy ruidosos" esta interpretado por el cantante Huey Lewis cuyas canciones 'Power Of Love' y 'Back In Time' aparecen en la película.

61) El bajista de Red Hot Chilli Peppers, Flea, tiene un pequeño papel como Needles en la segunda y tercera entrega. 62) Esta persona que conduce el camión no es el productor de la cinta Steven Spielberg sino Kevin Pike el supervisor de efectos especiales. 63) Elijah Wood hizo su primera aparición en el cine en la parte dos de la saga 64) Doc Brown aparecía en este anuncio de las Nike Air Mag

65) Y también hace un cameo en los Simpsons

66) Ronald Reagan mencionó la película en su discurso a la nación en 1986.

67) John Delorean escribió una carta a Bob Dale y Robert Zemeckis agradeciendo que eligieran su coche para la película y que puedes leer aquí . 68) La primera película fue nominada a 4 oscars y ganó el de mejores efectos especiales. 69) Desgraciadamente ninguno de los actores ni director fueron nunca nominados al Oscar por por ninguna de las tres películas de la saga. 70) Nuestro Gerardo Tecé también ha escrito sobre Doc, Marty y compañía: El futuro, que apuro 71) Este hombre es el mayor friki de regreso al futuro que existe y tiene una réplica exacta del Delorean

72) Hay cosas que predijo la segundo película que si se han cumplido como las gafas con opción a llamada (Google Glass) Liopardo | Liopardo 73) Las videollamadas en el televisior que ahora son posibles en tu smart tv gracias skype, viber, tango y demás aplicaciones. 74) La seguridad con huella dactilar 75) Las tablets tan populares hoy también aparecen en la película 76) Pero para ver un listado de todas las predicciones que se han cumplido visita está recopilación hecha por nuestros compañeros de SeEstrena . 77) Alguien ha recopilado todos los gazapos y errores de la primera película

78) y de la segunda

79) y por supuesto de la tercera

80) Coincidiendo con este 21 de octubre de 2015 Toyota junto a Christopher Lloyd y Michael J.Fox en este genial anuncio.

81) Y Christopher Lloyd ha grabado este emotivo vídeo para Universal: "El futuro está aquí".

82) y grabó este otro para Lego

83) Aquí tienes a Alan Silvestri en concierto. ¡Pelos de punta!

84) Esta es una selección de los mejores tuits sobre la llegada de Marty al futuro Liopardo | Liopardo 85) En Liopardo hemos elaborado este cuestionario friki sobre la trilogía . 85) Y nuestros compañeros de SeEstrena e ste divertido test que te dirá que personaje de Regreso al futuro ere s. 86) Christopher Lloyd a declarado alguna vez que quiso hacer una cuarta película en la que Doc y Marty viajan a la antigua Roma. 87) Robert Zemeckis ha asegurado que no permitirá ningún remake ni sequela de Regreso al futuro, ni Bob Gale tampoco. "Tendrán que hacerlo cuando estemos muertos si nuestros herederos no pueden impedirlo".

