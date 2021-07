Disléxico no, lo guisante: 40 chistes y tuits de humor absurdos pero acertados

El año 2021 y continúo indagando, investigando y recopilando lo mejor que veo por Twitter. Llevo ya más de treinta artículos dedicados a tuiteros concretos como @formalito_el, @carloslanga, @olaladefua, @pentotalsadico, @hank_solo, @pajaritastory, @doc_hannibal, @azulworow o @nekrowomancer entre otros.

Ahora es el turno de @cracacraca, un interesante tuitero que ha florecido en los últimos dos años dejando un reguero de tuitazos de humor centrados en el texto, el ingenio y recordando a lo mejor del twitter de 2012 a 2015.

Hablando con @cracacraca sobre sus inicios en Twitter explica porqué su cuenta está creada en 2012 pero no empezó a tuitear hasta 2018: "Me hice una cuenta en 2012, escribí un tuit y me quedé esperando a ver cuánto tardaba en tener miles de favs. Y esperé hasta 2018 sin éxito".

En los últimos años Twitter ha evolucionado y mientras en el pasado triunfaban los tuits con puro texto ahora vivimos cada vez más en la era de los tuits con gifs, vídeos, imágenes y memes. "No añoro el twitter sin memes y gifs porque no lo conozco. Cuando decidí dar el salto a mi segundo tuit, ya estaban", me explicó @cracacraca.

Sobre su crecimiento en Twitter Craca explica que "tenía un objetivo en 2018 de llegar a 20 seguidores. Esos sé que me siguieron por pesado, los demás no me lo explico, la verdad".

En mi opinión es uno de los mejores tuiteros que existen actualmente en el terreno de lo absurdo y los juegos de palabras. "Intento darle forma a las cosas absurdas que me vienen a la cabeza aprendiendo de los que saben hacer tuits buenos", asegura Craca sobre su forma de tuitear.

Entra para reirte con joyas como 'Una máquina del tiempo para saber a qué ibas a la cocina', 'Disléxico no, lo guisante' o 'El no ya lo tienes, ahora vete a por el QUE NOOOOOOOOOO'.