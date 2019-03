30 cosas que todo el mundo debería hacer antes de cumplir los 30

La vida pasa deprisa y son muchas cosas las que queremos y podemos hacer. En Liopardo hemos recopilado en una lista 30 cosas indispensables que todo el mundo debería haber hecho o aprendido antes de cumplir los 30 años ¿Cuántas de ellas has hecho? ¡Vota en nuestra encuesta interactiva al final de la noticia y compártela con tus amigos!

1. Vivir fuera de tu país

30cosas1 | Liopardo

2. Pasar una noche loca de desfase total

30cosas2 | Liopardo

3. Aprender a cocinar tu plato favorito

387461 | Liopardo

4. Ir a un festival de música

30cosas4 | Liopardo

5. Ir a una gran fiesta popular

30cosas5 | Liopardo

6. Probar un juguete sexual

30cosas6 | Liopardo

7. Practicar sexo en un lugar público

30cosas7 | Liopardo

8. Hacer un viaje solo

30cosas8 | Liopardo

9. Practicar un deporte extremo

30cosas9 | Liopardo

10. Ir sólo al cine

30cosas10 | Liopardo

11. Colaborar con una ONG o donar dinero a una causa solidaria

30cosas11 | Liopardo

12. aprender a coser un botón

30cosas12 | Liopardo

13. Aprender a cambiar una bombilla o destascar la cañería

30cosas13 | Liopardo

14. Viajar a otro continente que no sea el tuyo

Girl holds her suitcase while smiling happily during his vacation - people, holiday and lifestyle concept | Liopardo

15. Aprender a bailar

30cosas15 | Liopardo

16. Aprender bien otro idioma

30cosas16 | Liopardo

17. Subir a la cima de una montaña

30cosas17 | Liopardo

18. Superar uno de tus mayores miedos

portada-fobia | Liopardo

19. Ver la trilogia original de "La guerra de las galaxias"

30cosas18 | Liopardo

20. Leer "El señor de los anillos"

30cosas19 | Liopardo

21. Vivir sin internet ni móvil durante una semana

30cosas20 | Liopardo

22. Correr una carrera popular

30cosas21 | Liopardo

23. Comer algo que odiabas de pequeño

30cosas22 | Liopardo

24. Hacer un sinpa

30cosas23 | Liopardo

25. Donar sangre

30cosas24 | Liopardo

26. Darlo todo en un karaoke

3cosaskaraoke | Liopardo

27. Tener una cita a ciegas o con alguien de Internet

20cosasciegas | Liopardo

28. Ir a un restaurante con estrellas Michelín

30cosasmichelin | Liopardo

29. Ir a una playa nudista o bañarte desnudo en el mar

30cosastopless | Liopardo

30. Ver un partido de fútbol en un estadio

30cosaseuropa | Liopardo

[[EXTERNAL:Playbuzz|||5f8d6455-1af5-490f-8351-4f55acbf6990|||images/play_playbuzz.jpg]]