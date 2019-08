Los agentes inmobiliarios están acostumbrados a ver casas de todo tipo, desde enormes mansiones de cientos de metros cuadrados hasta pequeñas casas modestas en las que no hay mucho espacio. Pero muchas veces no es cuestión de tamaño sino de cómo están diseñadas y decoradas las casas. Cada persona tiene sus propios gustos pero no todo el mundo acierta como podéis comprobar en el vídeo.

Venessa Van Winkle, una agente inmobiliaria de Texas, decidió compartir algunos de los mayores horrores que han presenciado sus ojos durante su trabajo y pidió a sus colegas vendedores de casas que le pasaran otros terroríficos diseños. Subió después 25 las imágenes a Facebook y su publicación se ha hecho viral. Dormitorios con bañeras, cocinas imposibles, baños forrados de moqueta y otros desastres que te dejarán loco.

No sabemos lo que estaban pensando los propietarios de estas viviendas cuando decidieron decorarlas o diseñarlas así, pero seguramente los agentes inmobiliarios tardaron siglos encontrar comprador para estas casas.

