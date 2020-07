Seguimos con nuestro repaso a lo mejor del humor que puedes encontrar en Twitter recopilando los mejores tuits de cuentas imprescindibles como @formalito_el @carloslanga @pajaritastory y @doc_Hannibal entre otros.

Esta vez os traigo a uno de esos magos de los juegos de palabras, el humor absurdo y sin pelos en la lengua: @manjoale.

En sus propias palabras: "Casi siempre es que me encuentro una palabra o la oigo y directamente me viene el doble sentido, como no suelo tener tiempo para escribirlo al instante me apunto la palabra en borradores y luego monto el tuit que para mí esto último es lo más difícil".

También nos asegura que "Tengo miles de tuits con palabras de doble sentido perdidos por ahí" y nosotros queremos verlos.

Mientras los va sacando nos tenemos que conformar con revisitar sus clásicos y pasar un buen rato entre absurdos y carcajadas.