Los 21 mejores memes de los Oscar 2021

"Nomadland" fue la película más premiada de la 93 edición de los Oscar con tres galardones: mejor cinta, mejor dirección (Chloé Zhao) y mejor actriz (Frances McDormand), mientras que Anthony Hopkins se llevó el de mejor actor por 'The Father'. Por su parte 'Ma Rainey's Black Bottom', 'The Father', 'Sound of Metal', 'Soul', 'Mank' y 'Judas and the Black Messiah', se llevaron dos estatuillas cada una.

Este año la gala de los Oscar no ha destacado por su ritmo y desde luego no pasará a la historia como una de las más entretenidas. La gala, marcada por la pandemia, fue bastante soporífera, aburrida y falta de momentos divertidos e intertesantes

Pero lo que si es cierto es que en estos Oscars se han batido varios récords con sus galardonados, convirtiendo a la edición de 2021 en una ceremonia que será recordada como un paso adelante en cuestión de representación e igualdad. Una edición histórica ya que superó el récord de mujeres ganadoras de la estatuilla con 17 premios, superando la marca anterior de 15 establecida en 2019.

La victoria de 'Nomadland', así como la de otras películas como 'Ma Rainey's Black Bottom', 'The Father' o 'Promising Young Woman' muestran la evolución de los galardones y como muchos de los premios han ido a parar a mujeres o personas no caucásicas.

Chloé Zhao se ha convertido en la segunda mujer cineasta en obtener el Oscar a la mejor dirección por 'Nomadland'. Zhao también se ha convertido en la primera cineasta de origen asiático en obtener el Oscar a la mejor dirección.

La victoria de 'Ma Rainey's Black Bottom' en la categoría de mejor maquillaje y peluquería ha hecho que Mia Neal y Jamika Wilson se conviertan en las primeras mujeres negras en alzarse con el Oscar en esta sección. Ambas lo obtuvieron junto con el español Sergio López-Rivera.

A pesar de la apatía generalizada, de la falta de glamour y de la absoluta ausencia de momentos divertidos o virales la alfombra roja y la gala dejaron, como todos los años, una riada de tuits de humor y memes de lo que nosotros hemos recopilado los mejores.