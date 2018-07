21 curiosidades sobre la ciudad de Madrid

Liopardo | Liopardo

La villa de Madrid, capital de España y ciudad en la que viven más de 3 millones de habitantes está llena de leyendas, historias, y rincones escondidos. La ciudad se divide además en 21 barrios y por eso coincidiendo con las fiestas de San Isidro, patrón de la ciudad, hemos querido recopilar en Liopardo 21 datos y curiosidades sorprendentes sobre Madrid que tal vez conocías o tal vez no. El Oso y el Madroño: sería más correcto llamarlo 'osa' ya que en su origen era femenino. El rey Alfonso VIII en el siglo XXII cerró una disputa entre el clero y la villa de Madrid cediéndoles los pastos a la Iglesia y al pueblo los árboles y la caza, como símbolo de ese acuerdo surgió el emblema del oso apoyado en un madroño que se convertiría en el escudo de la ciudad.El apodo viene de la época de la reconquista cuando en el siglo XI Madrid todavía estaba bajo dominio árabe. Las tropas cristianas del rey Alfonso VI se acercaron a una de las puertas de las murallas. Uno de los soldados logró subir los muros exteriores mediante la inserción de su daga entre las hendiduras del muro y apoyando su pie en esta, luego corrió a la torre fortificada y cambió la bandera mora por la cristiana. Lo hizo con la agilidad de un gato y el resto de los soldados comenzaron a llamarle Gato. En memoria de esta hazaña él y sus sucesores asumieron el apellido Gato. Con el tiempo la historia se convirtió en leyenda y el apodo se atribuyó a todos los madrileños. La construcción más antigua de Madrid es el Templo de Debod. Se trata de un templo del Antiguo Egipto donado en 1968 por el gobierno egipcio a España por su ayuda durante la construcción de la presa de Asuán. El templo fue construido en el 200 a.C. y se encontraba a orillas del Nilo en la baja Nubia. La única estatua dedica a Satanás en todo el mundo se encuentra en el Parque del Retiro. El llamado Monumento del Ángel Caído se encuentra en el parque del Retiro de la Villa de Madrid, en la Glorieta del Ángel Caíd. Es obra de Ricardo Bellver (escultura principal) y Francisco Jareño (pedestal) y fue inaugurada en 1885. Además esta estatua se encuentra exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar. Existe una "estación fantasma" en el metro de Madrid, se trata de la antigua estación de Chamberí que fue convertida en museo el 25 de marzo de 2008. La estación se encuentra en la línea 1, entre las estaciones de Iglesia y Bilbao, bajo la plaza de Chamberí, fue inaugurada en 1919 y estuvo operativa hasta 1966.El Museo Reina Sofía, Instalado en el edificio Sabatini, antiguo Hospital general de Madrid, el museo fue inaugurado oficialmente el 26 de mayo de 1986 como Centro de Arte Reina Sofía, en honor a la Reina Sofía de España. La leyenda cuenta que las almas de las personas que murieron en el antiguo hospital que ocupaba el edificio del museo en otros tiempos se quedaron atrapadas en sus paredes. ¿Será cierta la leyenda? La calle Alcalá es la más larga de Madrid con 10km de longitud pero seguro que muy pocos conocéis cual es la calle más corta. Se trata de la calle Rompelanzas y es la que va desde Preciados hasta la del Carmen y no tiene más de 20 metros. En el número 61 de la Calle mayor se encuentra la considerada como "casa más estrecha" de la capital. Tiene poco más de cuatro metros de ancho y entre sus paredes vivió y murió, en 1681, una leyenda de la literatura española como Calderón de la Barca. El Puente de Segovia es el puente aún en pie más antiguo de la ciudad. Felipe II le mandó construirlo, allá por 1582, a su arquitecto favorito, Juan de Herrera, famoso por el Monasterio del Escorial. Contrariamente a la creencia popular el reloj más grande de Madrid no es el que se encuentra en la Puerta del Sol, famoso por dar las campanadas en Nochevieja. Más grande que ese es el reloj de la estación de Atocha. Madrid está salpicada de estatuas urbanas que representan oficios, un barrendero, un farolero, una estudiante, un torero o un paseante entre otros. Son 11 estatuas en total y aunque todas sean de bronce y tengan un aspecto parecido no fueron hechas por el mismo escultor y no son tan antiguas como podrías pensar. En este blog recopilan la historia de todas estas estatuas. El restaurante sobrino de Botín es el más antiguo del mundo. Sobrino de Botín aparece en el libro Guinnes de los Records como el restaurante más antiguo del mundo, aunque no son pocos los que reclaman este título fuera de nuestras fronteras. Está situado en la calle Cuchilleros, abrió sus puertas en 1725 y fue un francés quien lo puso en marcha junto a su esposa, Jean Botin. Más tarde sería su sobrino quien se haría cargo del negocio y fue el quien le dio el nombre que mantiene hasta hoy en día. La fuente de Cibeles es clave en la seguridad del Banco de España. En caso de que las alarmas de la cámara de oro sonaran por intento de robo, la fuente la inundaría en segundos. Esto es posible por la canalización del agua, que va del subsuelo, justo debajo de los leones que tiran la carroza, a la cámara ubicada a 35 metros de profundidad. Contrariamente a lo que dice la mítica canción de The Refrescos Madrid cuenta con una playa artificial desde Abril del 2011, cerca del río Manzanares.Madrid se encuentra en mitad de una meseta a 650 metros sobre el nivel del mar, esto la convierte en capital más elevada de Europa. Carlos III encargo el Salón del Prado a Ventura Rodriguez. Junto a esta obra gigantesca también se realizó la fuente de Apolo, también conocida como la fuente de las cuatro estaciones. Esta estatua que representa al dios griego de la belleza con una lira tiene unos rasgos inspirados en los del mencionado rey.El pintor Diego Velázquez fue enterrado en la plaza de Ramales, en la hoy desaparecida Iglesia de San Juan Bautista, derruida en los planes urbanísticos de José Bonaparte. La casa de América se encuentra situada en el Palacio de Linares. Construido en 1900 algunas partes del palacio fueron obra de Manuel Aníbal Álvares, incluida la espectacular casa de muñecas que los primeros marqueses de Linares mandaron construir para su hija en los jardines del palacio. Antes de que en 1931 se inaugurara la Plaza de Las Ventas las corridas de toros en Madrid tenían lugar en la plaza de toros de Fuente del Berro desde 1870 hasta su cierre en 1934. Este ruedo se encontraba en el lugar que después ocupó el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.La calle Antonio Grillo en el barrio de Universidad es la que tiene la historia más macabra de la ciudad. Solo el portal número 3 de dicha calle acumula un total de ocho asesinatos desde 1945. El más escabroso de todos fue el de un padre que acabó con la vida de su mujer y sus cinco hijos para exponerlos en el balcón y seguidamente pegarse un tiro. Pero la leyenda negra de esta calle es mucho más grande y en ella se han producido más crímenes Un 5 de octubre de 1967 el suelo de la calle Almagro se resquebrajó y hundió produciendo un brutal socavón de 1.500 metros cuadrados en el tramo que va desde Alonso Martínez hasta Fernando el Santo. 12 coches fueron tragados en este agujero junto con una chica que milagrosamente resultó ilesa.