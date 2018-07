21 cosas que todo becario…

Este no es un post corriente. Estas palabras están escritas por nosotras, las dos becarias de Líopardo que han estado trabajando todo el verano para ayudar a dar vida y llenar de humor esta web. Estamos saturadas de publicar listas de 8 cosas, crear cuestionarios frikis y hablar de gatitos y otras entrañables criaturas. Por eso no vamos a tratar ninguno de esos temas, ahora nos toca hacer un poco lo que nos da la gana. Estas son 21 situaciones que todo becario ha tenido que sufrir alguna vez. Si eres becario o lo has sido, seguro que te suenan...

pregunta1 | Liopardo

pregunta2 | Liopardo

pregunta3.4 | Liopardo

pregunta4 | Liopardo

pregunta5-prueba | Liopardo

pregunta6 | Liopardo

pregunta7 | Liopardo

pregunta8 | Liopardo

pregunta9 | Liopardo

pregunta10 | Liopardo

pregunta11 | Liopardo

pregunta12prueba | Liopardo

pregunta13 | Liopardo

pregunta14 | Liopardo

pregunta15.2 | Liopardo

pregunta16 | Liopardo

pregunta17 | Liopardo

pregunta18 | Liopardo

pregunta19 | Liopardo

pregunta20prueba | Liopardo