20 personas que hubieran deseado recibir un vaso en vez de estos desastres

En el pasado os hemos hablado de 'We Want Plates', una comunidad de gente común y amantes de la comida dedicados que unen sus fuerzas para hacer que los restaurantes sirvan comida en platos reales, no en trozos de madera y tejas.

Para hacerlo, están avergonzando todas las ridículas presentaciones de comida que la gente comparte con ellos, y su cruzada a favor de los platos los ha hecho bastante famosos.

Paralelamente a esta iniciativa con presencia en todas las redes sociales ha surgido un subforo similar en Reddit llamado 'We Want Cups' que aplica los mismos principios pero al mundo de las bebidas.

Si alguna vez te sirvieron tu bebida en un recipiente ridículo y soñaste con tener una buena taza, esta comunidad es para ti. El subreddit "We Want Cups" es un lugar en el que compartir nuestra frustración al mostrar bebidas que deberían haberse servido en vasos o tazas en vez de en estos recipientes abominables.

Toda la colección es dolorosamente divertida y te hará reevaluar tu aburrida taza de desayuno, porque como ves, siempre puede ser mucho peor.

1. Chupitos de jelatina servidos en huevos cocidos

2. Este cocktail servido en una bolsa y que parece algo desagradable

3. Café servido en un champiñon

4. Bebida servida en la cabeza de una muñeca

5. Cocktail en un cenicero

6. Un cocktail doble

7. Cocktails en cápsulas comestibles

8. Es un vaso pero no muy cómodo

9. Un vaso de leche en un pimiento

10. Leche chocolateada en un cucurucho

11. Todos bebiendo juntos

12. Café en zapatilla

13. Se supone que es un margarita

14. ¿Me lo bebo o me lo como?

15. Bebiendo de una bañera

16. ¿El chambong?

17. Café servido en aguacate

18. Cocktail en una lámpara

19. ¿Dónde están mis tallarines y dónde está mi vaso?

20. Un cocktail muy sensual