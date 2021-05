20 personas que fueron a un restaurante y recibieron comida servida de la peor manera posible

We Want Plates es una comunidad de gente común y amantes de la comida dedicados que unen sus fuerzas para hacer que los restaurantes sirvan comida en platos reales, no en trozos de madera y tejas. Para hacerlo, están avergonzando todas las ridículas presentaciones de comida que la gente comparte con ellos, y su cruzada a favor de los platos los ha hecho bastante famosos.

Esta iniciativa fue fundada en 2015 por Ross McGinnes, We Want Plates ya tiene 157.000 seguidores en Twitter, 100.000 en Facebook y 30.000 en Instagram.

Sin embargo donde tiene más seguidores y más actividad es en Reddit. Allí acumula más de 650.000 seguidores que no dudan en compartir y comentar las más absurdas imágenes de restaurantes sirviendo comida en cualquier cosa menos en un plato.

Visto lo lamentables de estas imagenes podemos afirmar que los restaurantes se deberian pensar dos veces las cosas antes de servir comida colgando de una cuerda, en un zapato o en un camión de juguete.

1. El reno renardo

2. Bacon colgado

3. Un plato con forma de fémur

4. Tostada con mantequilla

5. Zapatillas crocs

6. Salchichas en jarra

7. Películas VHS como platos

8. Gelatina demasiado asquerosa

9. Desayuno en pala

10. Sorbete de Red Bull

11. Una peineta

12. Un camión de juguete

13. Paragüas en vez de plato

14. Cogelo si te atreves

15. El recipiente perfecto para servir un huevo

16. Para fetichistas de los pies

17. El emoji de la flamenca

18. Comida colgante

19. Pan con aroma de queso

20. Empanada en libro

