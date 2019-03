20 palabras y expresiones mexicanas que todos deberíamos usar

Acostumbrados a recopilar palabras típicas de las diferentes regiones de España esta vez os proponemos algo diferente. Cruzamos el charco y viajamos a México para descubrir palabras bien chingonas y bien padrísimas que todos en España deberíamos empezar a usar desde ya. Para elaborar esta selección hemos contado con la inestimable ayuda del tuitero @08181, barcelones de nacimiento pero chilango de adopción.

1.

Palabras mexicanas 1 | Liopardo

Se emplea para incitar a alguien a emprender una acción o para que se de prisa.

2.

Palabras mexicanas 2 | Liopardo Entristecerse, empequeñecerse o hacerse de menos.

3.

Palabras mexicanas 3 | Liopardo

Palabra de origen Nahuatl que significa palmadita cariñosa o abrazo.

4.

Palabras mexicanas 4 | Liopardo

Los aperitivos o entrantes en México se llaman botanas.

5.

Palabras mexicanas 5 | Liopardo

Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia.

6.

Palabras mexicanas 6 | Liopardo

Algo muy bueno o muy lindo.

7.

Palabras mexicanas 7 | Liopardo

Persona que es callada e introvertida pero que actúa de un modo poco honesto o conspirando.

8.

Palabras mexicanas 8 | Liopardo

Por lo general se refiere a algo bueno, agradable, simpático, increíble o si la palabra es usada para calificar a una persona, se refiere a su inteligencia, habilidades, excelentes capacidades.

9.

Palabras mexicanas 9 | Liopardo

Persona que es buena en lo que hace o la que está a cargo.

10.

Palabras mexicanas 10 | Liopardo

Es la resaca o el cuadro de malestar general que se produce después de consumir una cantidad de bebidas alcohólicas excesiva.

11.

Palabras mexicanas 11 | Liopardo

Una persona fresa es una persona pija que pertenece a la clase alta, con una actitud y una manera específica de expresarse.

12.

Palabras mexicanas 12 | Liopardo Se usa para referirse a cualquier persona, no importa su sexo o edad. En México cualquier personas es güey.

13.

Palabras mexicanas 13 | Liopardo

Atrevido o peculiar, fuera de lo común. También se utiliza como sinónimo de amigo.

14.

Palabras mexicanas 14 | Liopardo No me importa. Me da igual.

15.

Palabras mexicanas 15 | Liopardo

"Es la neta" significa es la verdad.

16.

Palabras mexicanas 16 | Liopardo

Es una expresión de incredulidad o de sorpresa. Quiere decir no te creo o no inventes.

17.

Palabras mexicanas 17 | Liopardo Expresión coloquial para exhortar o para manifestar asombro o aceptación.

18.

Palabras mexicanas 18 | Liopardo

Expresión usada para expresar que algo es estupendo, genial y fantástico.

19.

Palabras mexicanas 19 | Liopardo El insulto mexicano por excelencia, tonto, estúpido.

20.