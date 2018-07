20 famosos que no sabías que habían muerto este 2016

Liopardo | Liopardo

David Bowie, Alan Rickman, Fidel Castro, Leonard Cohen, Johan Cruyff y Fidel Castro son sólo algunos de los personajes más famosos que nos han dejado este 2016.Mítico compositor e interprete de jazz. Famoso entre muchas otras canciones por tocar la harmónica en la sintonía original de "Sesame Street". Liopardo | Liopardo Actor famoso por sus papeles en "Loca Academia de Policía" y "Punky Brewster"Actor americano famoso por interpretar al señor Lwbowski en la famosa película de los hermanos Cohen.Actor y músico británico cuyo papel más reconocido fue ser el hombre que movía el robot RD2D en la saga Star Wars. Liopardo | Liopardo Lou Perlman fue un productor, manager y empresario musical famoso por crear y lanzar las carreras en los 90 de grupos como Backstreet Boys y N'Sync. Fue condenado en 2008 por lavado de dinero y falleció este año en la cárcel.Harry Fujiwara fue un luchador profesional estadounidense y mánager, más conocido en el ring como Mr. Fuji. Un clásico de la epoca dorada de la WWF en los años 80.La actriz y activista transexual Alexis Arquette, miembro de la dinastia Arquette junto a sus padres y sus hermanos Patricia, Rosanna y David falleció de un paro cardiaco este año.El actor David Margulies aparecio en más de 50 peliculas en su extensa carrera mayoritariamente en icónicos papeles secundarios.Anthony Burton fue un boxeador y actor conocido principalmente por su papel de Tony Burke en la mítica saga de Rocky.

