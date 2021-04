20 efectivos trucos psicológicos que todo el mundo debería aprender

El encanto del mundo que nos rodea es que es totalmente impredecible. Nos coloca en los escenarios más inverosímiles, molestos y desafiantes en los que tenemos que encontrar nuestro camino. En ese camino hay muchas personas a la que les gusta enfrentarse a los asunto utlizando estrategias pragmáticas y trucos psicológicos.

Resulta que la mayoría de la gente tiene uno listo cuando ocurre una situación en particular. Recientemente un usuario preguntó en el foro r/askreddit "¿Cuál es el truco psicólogico más efectivo que usas?".

La publicación se volvió tremendamente viral recibiendo 65.000 votos y más de 16.000 comentarios. Nosotros hemos hecho una pequeña selección de los 20 mejores trucos psicológicos que compartió la gente.

1. ¿Por qué?

"Mi hijo de 4 años se metió en la fase de preguntar '¿Por qué?' todo el rato. Leí un artículo que decía que la mejor manera de hacer que se detuvieran era preguntarles: 'No estoy seguro, ¿Qué piensas?' Es un regalo del cielo. Ellos responden a su propia pregunta, les brindas algunos comentarios e inmediatamente continúan su camino. Asombroso."

2. Librarte de tus compañeros de trabajo pesados

"Trabajo en una oficina. Cuando la gente pasa por mi mesa y se niega a dejarme en paz, me levanto y voy a llenar mi botella de agua mientras me hablan. En lugar de caminar de regreso a mi mesa, los acompaño al de ellos. Instintivamente se sentarán. Luego, simplemente interrumpo la conversación y vuelvo al trabajo."

3. Se directo cuando necesites cosas

Se directo y personal cuando necesite cosas. En lugar de preguntar si alguien tiene un bolígrafo, pregunta quién tiene un boligrafo. En lugar de decir: '¡Qué alguien llame al 911', señale a alguien y dígale: 'Ve a llamar al 911'.

4. Truco para que se alegren de verte

Si te ves feliz de ver a alguien cada vez que lo ves, eventualmente esa persona se alegrará de verte.

5. Pedir perdón

"No digas 'está bien' cuando alguien se disculpe. Di algo como 'gracias por disculparte'. Si alguien necesitó disculparse contigo, entonces es que hizo algo que no estuvo bien".

6. Necesito tu ayuda

"Actualmente administro alrededor de 240 personas entre seis restaurantes. A menudo es difícil lograr que hagan lo que se necesita. He descubierto que decir "Necesito tu ayuda" es eficaz para que se sumen. La gente quiere sentirse necesaria y que está marcando la diferencia. Expresarles esa necesidad tanto como sea posible puede hacer que hagan las cosas más rápido y con más ganas".

7. Llegar tarde

Cuando llegas tarde no digas 'Lo siento por llegar tarde' di algo como 'Gracias por tu paciencia y por esperarme'.

8. Hacer preguntas

En lugar de preguntar, '¿Tienes alguna pregunta?' Le pregunto: '¿Qué preguntas tienes?' La primera casi siempre resulta en silencio, mientras que la segunda ayuda a las personas a sentirse cómodas al hacer preguntas.

9. Tienes razón

Decir '¡Tienes razón!' en lugar de "Lo sé" te hace parecer menos un idiota y no menoscabas lo que la otra persona acaba de descubrir.

10. Apoyar a alguien tímido

Cuando alguien tímido está hablando, si lo miras y asientes con la cabeza, lo animas a seguir hablando.

11. El truco de las dos opciones

Da a los niños dos opciones en lugar de dejar que elijan entre todas las posibilidades. Así tu controlas lo que eligen. '¿Quieres la camisa roja o azul?', ese tipo de cosas funciona maravillosamente, se sienten en control, pero no tienen absolutamente ningún control. Este truco también puede funcionar con algunos adultos.

12. Cuando alguien está molesto

"Cuando le hago algo molesto a mi esposo y él se queda callado, espero unos minutos y luego le hago una pregunta aparentemente inocente, generalmente sobre el tema de cómo funcionan ciertas partes de un automóvil. Esto lo hace hablar sobre el asunto del automóvil y divaga durante cinco minutos, y luego, ¡bam! Está feliz de nuevo y no está meditando en silencio. Nunca le diré que hago esto porque me temo que ya no funcionará si él lo sabe. Sin embargo, es infalible; funciona cada vez, sin importar lo molesto que esté".

13. Desescalar una situación

"Si necesita desescalar a alguien y lograr que se comunique, hágale preguntas sobre números o información personal. Trabajo en servicios de emergencia. Si alguien está totalmente angustiado y cerrado, preguntarle su número de teléfono, dirección, número de seguro social o fecha de nacimiento puede sacarlo de un lugar emocional y devolverlo a un espacio mental en el que pueda hablar sobre lo que sucedió más fácilmente. A menudo hago estas preguntas incluso después de tener la información, solo para reducir la escala".

14. Háblame de tu día

Decir 'Háblame de tu día' en lugar de '¿Cómo estuvo tu día?'. Lo hago cuando realmente quiero charlar con una persona y no recibir el habitual 'Ha estado bien' y luego nada más.

15. Susurrar en vez de gritar

"Cuando tengo algo importante que decirles a mis hijos, lo digo en voz muy baja para que escuchen. Son inmunes a mis gritos, pero susurrar les llama la atención".

16. Usa la música para cambiar tu estado de ánimo

"Ponte los auriculares y escucha la música que pienses que más se va a adaptar a tu estado de ánimo esperado. Me traslada a ese estado mentalmente. Realmente ayuda cuando necesito calmarme o cuando necesito sentirme más feliz".

17. Miramos a la persona que más nos interesa

"Cuando estás en un grupo y alguien cuenta un chiste o sucede algo gracioso, la gente tiende a mirar hacia la persona que más le gusta o le interesa mientras se ríe".

18. Truco para frenar las necesidades de ir al baño

Si necesito desesperadamente hacer mis necesidades y estoy de camino al baño (por ejemplo, conduciendo a casa o caminando hacia ella), en lugar de que mi mente piense todo el rato que tengo ganas de ir al baño me pongo a pensar o a imaginar lo lejos que esta mi casa y eso hace que mis ganas se detengan o se calmen. imaginaré en mi mente como si estuviera muy lejos.

18. Truco para elegir cómida

Cuando estás eligiendo que cómida pedir a casa con tu pareja en lugar de preguntar '¿Qué te apetece cenar?' pregunta '¿Qué no te apetece cenar?' será mucho más fácil llegar a un consenso de esta manera.

19. Dale algo a alguien

Si le das algo a alguien las probabilidades de que lo cojan son altísimas.

20. Escucha

Escucha a alguien sin dar consejos ni pedir más información. Por lo general, esto puede haxcer que te den más información que si fueras agresivo y preguntón al respecto.

