15 fotos que te harán recuperar la fe en la humanidad

Entre tantas malas noticias uno no sabe que esperar ya de la gente. Entre la corrupción, los atentados... Cada vez confiamos menos en nuestros semejantes. Por eso desde Liopardo queremos que recuperes la esperanza en la buena fe de las personas. Porque sí, porque todavía hay más gente de la que pensamos que estarían dispuestos a hacernos un favor aunque no los conozcamos. Conoce esta lista de 15 fotos que te harán replantearte muchas cosas. Liopardo | Liopardo En esta foto se ven varios cristianos de Chicago que durante el día del Orgullo Gay están pidiendo perdón por la homofobia de la Iglesia. Liopardo | Liopardo Este pensionista se ha ofrecido para ayudar en la crisis nuclear de Fukushima, con ello quiere evitar que los jóvenes puedan sufran las consecuencias de la radiación. Liopardo | Liopardo ¿Quién de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Liopardo | Liopardo Porque a pesar de todo leer nos va a trasladar a otro mundo o a otra historia alejada de la nuestra. Por ello esta librería quiere conseguir que aunque no se tenga dinero al menos si se tenga la oportunidad de que tu mente viaje y se aleje de las preocupaciones que tiene aquí. Liopardo | Liopardo Todos, absolutamente todos, hemos disfrutado alguna vez de telebasura. Ya sea en forma de reality, programa, serie... Por eso se aprovechan y emiten solo ese tipo de espacios muchas cadenas. Por ello que haya un 92% de la gente encuestada que le de igual el nombre del hijo de Snooki nos hace confiar en que todavía existe gente cuerda. Liopardo | Liopardo Esta corredora de Ohio ayudó a una contrincante que se había lesionado a acabar la carrera. Aun suponiendo que ella quedará probablemente penúltima. Liopardo | Liopardo Este centro comercial contestó la carta de una niña de 3 años de la forma más divertida y además le regalaron una tarjeta regalo. Hay cosas que están por encima del dinero y con este acto seguro que han conquistado el corazón de esta niñita. Liopardo | Liopardo Esta nota y una propina de 20 dolares fueron dejadas por una anciana en un restaurante. El motivo es que el camarero le recordó mucho a su hijo fallecido. Un acto que te encoge el corazón. Liopardo | Liopardo Esta cadena de restaurantes decidió llevar a cabo esta iniciativa que sin lugar a dudas cambia el mundo. Liopardo | Liopardo Aquí vemos como un hombre rescata a unos gatitos y los lleva a tierra seca durante una inundación en India. Cuanta gente habría pasado del tema... sin embargo esta persona decidió salvarlos... un bello gesto. Liopardo | Liopardo En esta foto vemos como un hombre le entrega sus zapatos y se queda descalzo en Río de Janeiro para dárselos a esta chica sin hogar. Liopardo | Liopardo Este bombero le está dando oxigeno a un gato que había sido rescatado de un incendio en una casa. Liopardo | Liopardo Otro gato rescatado por un bombero de un incendio. Fijaros en la forma en la que lo coge y como lo mira. Realmente hay profesiones que no están lo suficientemente valoradas. Liopardo | Liopardo Un turista le da una flor a una niña de Guatemala. Un acto tan sencillo y lleno de cariño que conmueve a todo aquel que lo ve. Liopardo | Liopardo Mohammad invita a su vecino a la celebración del final del Ramadan. Un acto que acerca culturas, pero que sobretodo acerca personas.