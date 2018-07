101 tuiteras que deberías seguir

Todos los años en diciembre recopilo y publico una lista con los 101 mejores tuits del año. Hablando con mi amiga @niobeacua, inmensa tuitera, surgió la idea de hacer una lista especial recopilando cuentas de tuiteras. Paralelamente en otra conversación la tuitera @barbarieabsolut me dijo que había una “brecha tuiteril” y me explicó como “los tíos por norma suelen ser más retuiteados que las tías”. Consulte con varias tuiteras más y todas me animaron a hacer esta recopilación, me dijeron que les parecía muy buena idea y que era algo necesario.

Por eso coincidiendo con el Día internacional de la mujer y la huelga feminista del 8 de marzo he realizado, en colaboración con @niobeacua, esta selección de 101 tuiteras de todas las formas y colores. Tuits de humor, sarcásticos, poéticos, vitales, filosóficos, sexuales, sensuales, políticos y feministas que harán que se te escape el botón de retweet.