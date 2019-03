100 tuiteros de menos de 10.000 seguidores que se merecen petarlo mucho más

El pasado otoño recopilamos en una sola noticia los 200 mejores tuiteros de humor de España. Una lista con lo mejor de lo mejor al volante de esta red social llena de tuitstars con miles de seguidores.

Pensando que esa lista se quedaba corta y dejaba fuera a mucho tuitero de humor que merecía también un reconocimiento @asorginak ha creado este hilo en el que aparecen 100 tuiteros con menos de 10.000 seguidores que en su opinión, y en la mía, se merecen mucho más.

En el hilo se selecciona un tuit de menos de 1.000 retuits por cada uno de los tuiteros recomendados. Los tuiteros con número impar los he elegido yo y los pares son de Aitor Sorginak.

1. Hay mucha vida más allá de l@s tuitstars con miles de followers y uno de esos ejemplos es el de Monosabio. Creo que se merece claramente más seguidores ¿y tú?

2. Bueno, si hablamos de tuiteros que merecen muchos más seguidores, y de tuits infravalorados, no nos puede faltar este hitazo de @ ninya_repolIo

3. @ sara_vmartin es de las mejores haciendo montajes en Twitter, en mi opinión a la altura de otros que tienen diez veces más followers.

4. Uno de los veteranos de tuiter, que ha cerrado y abierto la cuenta varias veces, es @ AgenteSmint, y de entre sus tuits he elegido este:

5. Saltamos a @ valle_loko Hay tuits que tienen de repente 5k de retuits y otros que por lo que sea se quedan en 500 o 800 pero son también muy buenos.

6. Por supuesto, de entre los imprescinidbles de tuiter, el Doc. El señor @ Doctor_Gorronio, que además de recopilar todo lo que tenga que ver con la medicina, pone tuitazos como este:

7. El bueno de @ frankysebas estaba en la lista de 200 tuiteros y tengo que recomendarlo de nuevo. Un grande.

8. Presidente en funciones de tuiter, más vasco que el Guggenheim, sufridor el Athletic y Balenziagalover hasta las trancas, no podía faltar en esta lista el gran @ ofdachurch y este hit:

9. Favstar parece que morirá pronto pero mientras quede tiempo una visita al top 20 de @ norobespierre es algo que hay que hacer.

10. Para mí, una de las grandes revelaciones de tuiter. Gran tuitera, mejor persona, y autora de obras de arte como esta, la gran @ NicoleMincu:

11. @ istarcollado toca la guitarra, pone tuitazos y la meto yo en la lista por motivos obvios.

12. Si os digo @ soynormal, pensaréis... ¿CÓMO? ¿Que aún no tiene 10k followers? Yo tampoco lo creía, tuve que comprobarlo varias veces. Y más, viendo tuitazos como este:

13. Ya tienes que estar perdido en la vida para meterte en este perfil. Yo lo recomiendo @ darthmedebeber

14. Otra de las grandes clásicas de tuiter. La siempre sorprendente e irreverente @ zaradenutella. Juzgad si este tuit no vale más que los RTs que tiene...

15. @besonsenora tiene uno de los avatares más molones de Twitter y para los tuitazos que escribe me parecen muy pocos sus seguidores.

16. Obviamente en esta lista no podía faltar @ ahoralamartu, madre de las idas y venidas, y de tuitazos como este que os adjunto:

17. Otro de los perfiles que ya apareció en mi lista de 200. Quiero mucho a @ niobeacua y creo que se merece más de 10.000 followers.

18. ¿Cómo? ¿Que no conocéis a @ RheaDeCoos? Pues os estáis perdiendo a una grandísima tuitera. Para muestra, un botón.

19. @ _doriangrey se define como Poeta. Amante. Humorista. Cervecero. Pesado. Inversor. Internauta. Tuitero. Motero. Padelista. Amante. Marketiniano. Yo lo resumo en que me gustan sus tuits.

20. La cazadora de errores gramaticales en titulares de prensa, nazi de la ortografía y genial en la acidez de sus comentarios, la gran @ puringerMe.

21. Desde 2015 @ mea_pulpa dando guerra en tuiter y lamiéndose la breva. Este de abajo es tuitazo.

22. Mi madrina en tuiter, y con eso está todo dicho. Una grande, aunque lleve algo de tiempo desaparecida, @ ParaProvocar siempre nos ha regalado perlas como estas:

23. No es La Vecina... es @ lamarujarubia y sus tuits molan.

24. Este sí que tuve que comprobar varias veces el número de seguidores, porque arrasó desde que pisó tuiter. La voz de voces @ Todojingles, dando muestras de lo que es:

25. Amor es poco. Tiene muchos huevos y muchos tuitazos (Además de petarlo muy fuerte en FB e Insta) Se merece lo mejor en tuiter y por eso la recomiendo. @ miss_huevos.

26. Es giputxi porque algún fallo tenía que tener, que ya sabemos que la perfección no existe. @ La_ExMorena siempre nos ha dejado joyas para la historia. Como esta:

27. Un perrete muy bueno y uno de los personajes más queridos de este mundillo del humor en Twitter @ cacharrero_m.

28. Otro de los que tienen problemas de permanencia. El gran @ Alcalinus_, que ya fue tuitstar y no quiso serlo, y volvió desde abajo, nos regala risas siempre.

29. Dice que es una pocosfollowers feliz... y yo creo que debería ser un muchosfollowers o al menos tener más. @ lapekin_esa.

30. Y hablando de los que se definen como pocosfollowers orgullosos, y más andaluz que un vaso de gazpacho, el ínclito @ donchalecos. Un fenómeno, como el de su avatar...

31. @ mubrutico Es muy maño y muy bruto. Ivannhell mola por cañonazos como este de risa amplia.

32. Cuando quieras hacer algo, ella ya lo ha hecho antes. Ha hecho de todo. Actriz, tuitera, guionista y profesora. Y aun así, la admiran porque es capaz de levantar una ceja. La gran @ Eva_Zeta.

33. Twitter tiene que tener gente gamberra y políticamente incorrecta como Er Killo Joputa. Aquí hemos venido a jugar, a reirnos y saltarse los límites o vivir sin ellos a veces es necesario.

34. Se ha cambiado varias veces de @ y quizá por eso os tenga algo despistados. Pero ella es única, de las veteranas de tuiter. La gran @ Maschulakun8, y sus tuitazos:

35. @ kezeyo es necesario en tuiter como la cebolla en la tortilla. "A veces mentimos por falta de imaginación, la verdad también se inventa."

36. Porque siempre tiene que haber quien ponga la nota incorrecta en tuiter, es imprescindible la gran @ G1NT0N1C. Que siempre ha escrito obras de arte. ¿Que no? Mirad:

37. Asturiano (con eso ya me conquista) tuitazos para sólo llevar dos años. Muy recomendable @ temapico.

38. De norte a sur. De Asturias a Córdoba. Madre de dos hijos, protagLEED SU BIO, GANDULES. @ Leito_82 malhablada y graciosa como ella sola:

39. Un día me siguió y fui feliz. Le tuve que preguntar que significaba su alias. Me flipa el humor de @ empeltada especialmente sus tuits con foto.

40. El indio de los oprobios, de los chistes malos, y de los geniales. El gran @ esauistaNo1, desde ni se sabe cuándo haciendo el indio por tuiter.

41. No me gusta el marisco (podéis venir de uno en uno) pero con @ gambazo hago una excepción. En realidad me gustán sus tuits.

42. Del mismo modo que no se entiende a Quevedo sin Góngora, no se entiende el humor en tuiter sin @ Gongoresque.

43. Niké, @ cristinagmc_gmc es divertida, canalla, sexy, inteligente e interesante. ¿Se puede pedir más?

44. Me dijo Ceñal que buscara tuitazos de tuiteros con menos de 10k followers y automáticamente pensé que hacía poco había leído a @ Musahipotenusa y era genial. Así que había que incluir esto:

45. @ natalia_htu es otro amor. Campeona mundial de no entrar al trapo, espero le de RT a esto al menos.

46. El mejor mongologuista a este lado del Bidasoa. (No es una errata, es monologuista y monguer, muy monguer) El enorme @ nakocomico y sus desvaríos.

47. Desde 2011 lleva dando guerra @ menchubasquero y me molan sus tuits como para que ascienda al club de los 10.000 followers.

48. Sordo como una tapia pero gran maestro a las teclas. Las del ordenador. Que las maneja con soltura para crear tuitazos como este. El gran @ beethoventodo.

49. De @ fulanomagnetico me encanta su bio "opositor a bufón" y muchos de sus tuits.

50. Es una tuitera de esas que dejan huella en cuanto entra en tu TL. Ya no quieres que se vaya de ahí. Vive en su fortaleza de la soledad y se llama @ Ainhoa_superman.

51. Un tuitero diferente original y con sus cosas @ gordocontrapo os lo recomiendo mucho. Este tuit suyo es de los de echar el café por la nariz:

52. El maestro absoluto del retuit. Si te descuidas te retuitea hasta la foto del DNI. Una puta locura lo del simio @ cuerdodeatar. Con joyitas como esta:

53. @ srcaronte tiene el dislate como estilo de vida y para muestra sus tuits.

54. Hace vídeos, recetas, tontás y lo que le eches por delante. Casi ganó el premio al pocosfollowers del año 2017 y por eso está aquí @ petardeteboom

55. Uno de los genios de los montajes, el photoshop y cambiarle el audio a un video es @ robotronk DENLE FOLLOWERS MÁS GRANDES.

56. Otra que lleva aquí más tiempo que Jack. Pero como es bilbaína se conserva bien. En alcohol. Siempre me río con @ LaNoe79 y tuits como este:

57. @ marlefika es malvada, deliciosa y con tuitazos. Atreveté a conocerla.

58. Siempre me he reído mucho con todo lo que hace @ diegrotesco. Es tan grotesco como su @ indica, y si no te o crees, pásate por su TL. Aquí la muestra.

59. Se dice que muchos tuiteros tienen cuenta b desde las que espian y hacen el mal. Un paso más allá es el gran @ cuenta_c.

60. Ojalá tuiteros tan generosos y polivalentes como @ Lleguito en todas partes. Maestro de los avatares simpsonizados y creador de tuitazos como este:

61. A punto de los 10.000 Es fan de ZZ Top y eso ya conquista. Pablo Tilo pone tuitazos a veces como este:

62. El gran @ retrasco. Capaz de rebuscar en tu TL para rescatar joyas antiguas y además brindarte tuitazos como estos:

63. De @ pablotilo salto a @ aquinomires Entrad en su timeline y mirad bien porque hay tuitazos.

64. Y de rana a rana. Si antes mencionaba a @ retrasco, cómo olvidar a @ Drengar. Otro genio de la carcajada espontánea. Aquí la muestra:

65. Nuestra pelirroja favorita @ pelirrojismo es un amor y sus tuits tendréis que disfrutarlos vosotros.

66. Otra de las veteranas en mi TL, el torbellino moreno, dueña del sentimiento y la nostalgia. Una grande nuestra @ __aZaBaCHe__.

67. @ SuperGili está luchando contra su propia gilipollez... Pero mientras nos deja tuitazos.

68. Bombones y bombonas, no podía faltar aquí el profe más enrollado de todo tuiter (una vez castigó a sus alumnos con un poema mío). El gran @ ProfessoKeating.

69. Me gusta la clase media-maja de la que es @ casti1900.

70. Ejemplo de sevillanía, con gracia, mala follá y arte a partes iguales. Acumula experiencias y las refleja en tuitazos, la gran @ Tu__diabla.

71. El detective privado del humor de Twitter. Su humor me gusta. @ Holmes_Cherlock.

72. Otro de los veteranos de mi TL. Gracejo andaluz teñido de decepción con la vida y resignación estoica. @ Carfax1977 es así.

73. Tuiter tiene que tener su punto canalla y vacilón. El conde es uno de esos tuiteros imprescindibles.

74. A ver, @ JPinthor, si dibujas como un puto crack, ¿por qué te dedicas a hacer el monguer? Sea como fuere, no dejes de hacerlo, que lo haces de puta madre.

75. @ LalaChus3 es mi manchega favorita. Reina de @ Frikimalismo y tuitera llena de buenas sorpresas.

76. ¿Por qué habré metido tanto giputxi en la lista? En el fondo me caen bien. Y más si son tan auténticos como lo es @ busktlavida.

77. @ crow_ley un palentino muy querido con tuits que van desde el humor a lo reivindicativo.

78. De las últimas adquisiciones de mi TL, con un humor envidiable, y muchas ganas de hacerlo pasar bien, el gran @ locodrilodandy.

79. @ Spiderwomanz es sexy y graciosa a partes iguales. Me encanta como tuitea.

80. Almeriense, rockero y GUITARRISTA. Virtuoso en las seis cuerdas y en los 280 caracteres, @ Salva_A_Hdez.

81. @ Gaphelion otro tuitero que se merece mucho más. Este suyo (no es de sus mejores) y es brutal:

82. Almeriense, rockero y BATERISTA de primer nivel. Un crack en las baquetas y en los tuits, @ baterianakama.

83. La idea de dar voz a tuiteros que no están en los miles de miles de followers de Sorgi me encantó. Pensé en @ BoKEstrambotiK y esta es su presentación:

84. El hombre que no se peinó jamás. Un crack el @ gefe.

85. El bacteria, @ ElMolecula23 varios son sus nombres y muchos sus tuitazos. Pasen y vean.

86. Montajista de photoshop, tuitero con mucha proyección y muchas risas garantizadas con @ mekausi.

87. Tengo el placer de conocer a @ Anomalo en persona y gana mucho. Tuitazos y es de los más veteranos del lugar.

88. El stalker más grande de todo tuiter. Experto en favear conversaciones ajenas y "hacedor" de tuises. El mamón de @ kikelucu.

89. Nos acercamos al final y lo hacemos con mi recomendación a @ San_Tipatico no os lo perdáis.

90. El encargado de repartir la suerte cada navidad, y las risas durante todo el año. El gran @ calvodenavidad.

91. @ Ordinarylives Ártico es fino, elegante y con un timeline de los que agrada visitar.

92. Si pudiera, la adoptaba. Es dulzura y bordería en su justa mezcla. Y la clon de Vanessa Martín. La aceitunilla @ Chivanilla.

93. ¿Queréis @ conocerelhielo? Yo lo sigo y mola. Resbaladizo, fresquito y con tuitazos.

94. Catalán, y acojonado cada vez que oye la frase "que te folle un pez", ya que es cargarle de responsabilidades. Polaco convencido. @ Lacarrrpa.

95. El avatar de @ PaulusHell siempre me ha dado un poco de miedo pero sus tuits merecen la pena y por eso recomiendo que le sigáis.

96. Mi ahijada. Experta en mongoreplies y juegos de palabra imposibles. Una fiera de dedos rápidos, la gran @ Angielinajoli.

97. Nuestro gaitero particular. Este no es ni de lejos su mejor tuit. Os toca investigarle @ elgaiteroo.

98. Surcando los mares de la absurdez, temido en los TLs de los confines de la tierra, el humor indispensable de @ Pizpirata.

99. No se me ocurre mejor persona para terminar esta locura en la que Sorgi y yo recomendamos tuiteros que con @ cunetita un placer y que tuiter sea más humor y menos malos rollos.