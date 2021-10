100 chistes cortos de risa imprescindibles

Twitter no defrauda y a veces sigue siendo ese lugar al que acudir cuando quieres echarte unas buenas risas, desconectar y pasar un buen rato. Recientemente pedí a la gente que me recomendaran chistes cortos míticos y la respuesta de los tuiteros ha sido abrumadura: 5.000 'me gusta', 1.000 retuits y la friolera de 1.600 comentarios.

La gente se ha tomado mi petición muy en serio, han inundado twitter de humor y han contribuido a crear un hilo maravilloso con el que pasar un rato saltando de carcajada en carcajada.

Chistes legendarios como el de Mistetas, el caracol que derrapa o el de que van dos y se cae el del medio. He pasado un par de horas leyendo todas y cada una de las respuestas para seleccionar las 100 que más gracia me han hecho y aquí están para vuestro disfrute.

1.

[EN LA PISCINA]:

- ¿Usted no nada nada?

- Es que no traje traje.

2.

-Paco voy a salir, será solo un par de horas. ¿Quieres algo?

-No, con eso es suficiente.

3.

- El sr López ha fallecido

- ¡NO ME JODA, DOCTOR!

- Ni mejoda, no mejodará, za mueto.

4.

- ¿Nombre?

- Peter O'Brian

- A ver, decídase!!

5.

-¿En qué se parece una silla a una diligencia?

-En que la diligencia pasa por Kansas City y la silla es por Siti cansas.

6.

-Que hace una checoslovaca?

-checoslomuuu

7.

- Hola! Quería una infusión.

- ¿Te matcha?

- No, no, si acabo de llegar.

8.

—¿Tú eres de Bagdad?

—No, yo soy de mentira.

9.

— ¡Soldado Rodríguez!

— ¡Diga, mi capitán!

— ¡No lo vi ayer en el ejercicio de camuflaje!

— ¡Gracias, mi capitán!

10.

- ¿Qué tal la familia?

- Bien. El pequeño hace tres días que empezó a andar.

- Pues estará lejos.

11.

- ¿Cómo se llama el peluquero del Papa?

- El pelapapa

12.

-Doctor, vengo a que me reconozca.

-Pues ahora no caigo…

13.

Van dos de Bilbao por la calle y uno le dice al otro:

-Mira Patxi lo que dice ése cartel: ACEROS INOXIDABLES.

- Pues va, nos hacemos.

14.

¡Abordar el barco!

y el barco quedó precioso.

15.

- Doctor: que me quemé.

- ¡¡¿ QUE TE QUETÉÉÉ??!!

16.

¡Apilar los barriles!

Y Pilar murió aplastada.

17.

¡Chutad a gol!

y gol murió de sobredosis.

18.

- ¿Bailas?

+ No

- ¿Y eso?

+ Eso es mi amiga, y tampoco baila

19.

- ¡Marinero, tire el ancla!

- Mi capitán, si está nueva.

20.

¿Qué es un mudo?

Una paded de laddillos.

21.

- ¿Suspiráis?

- No, me quedo otro rato.

22.

Un indio le dice a otro:

- Caballo ver.

- Es igual yo llevar paraguas.

23.

-¡Fea!

-¡Borracho!

-Ya, pero a mí se me pasa mañana

24.

-Disparad a bocajarro.

Y bocajarro:

- ¡Siempre a mí, siempre a mí!

25.

- Doctor, yo me he recorrido todos los puticlubs de la zona y sigo con ardor.

- ¡Sal-de - fru-tas!

26.

-Mama, mama, el abuelo esta malo.

- pues apartalo y comete solo las patatas.

27.

— Sardinas frescas y vivas.

— ¡VIVA!

28.

- ¿Cómo se dice Suegra en Ruso?

- Storvo.

29.

- ¿Nombre?

- Ike Turner

- ¿"i" latina?

- Está fuera, esperándome en el coche.

30.

-¡Niño, no juegues con fuego!

Y fuego se quedó sin amigo

31.

- ¿Y es muy grave doctor?

- Soy San Pedro

32.

¿Qué es una bandeja?

Un grupejo de musiquejos.

33.

-Capitán, vienen los indios

-¿Son amigos o enemigos?

-Amigos, que vienen todos juntos.

34.

Esto era un hombre que cada dos por tres seis.

35.

¡Tiraos a la bartola!

…y bartola se quedó embarazada.

36.

Dos vascos en clase de matemáticas.

- ¿Qué te da el problema?

- Infinito.

- ¿Sólo?

37.

-Doctor, ¿cómo está mi pareja?

-Bien, ya ha pasado a planta.

-¿Y cada cuánto hay que regarla?

38.

En la carpintería:

- ¿Me hace una mesilla de noche?

- Lo siento, de noche no trabajamos

39.

-Capitán, el barco zozobra.

-Más vale que zozobre que no fafalte.

40.

- ¿Es aquí la Asociación de personas con problemas de memoria a corto plazo?

- ¡QUÉ SIIIII!

41.

-Me da un paquete de yogures?

-¿Danone?

-¡Danone va a ser de la nevera!

42.

- ¡Un médico, un médico!

- ¡Yo soy médico! ¿Qué pasa?

- ¡Aaaaah, otro médico, están por todas partes!

43.

- ¿Es el club de parchís?

- Jesús

- Gracias.

44.

-Me acabo de enterar que mi primo es mudo.

-Vaya, qué calladito se lo tenía.

45.

-¿Qué hace Alberto Alcocer?

- Chup, chup, chup.

46.

-¡Qué bajen las velas!

Y los de arriba se quedaron a oscuras.

47.

- Me he comprado 100 palomas.

- ¿Mensajeras?

- No, no tensajero.

48.

¿Qué le dice un semaforo a otro?

- No me mires que me estoy cambiando

49.

-Doctor me duele aquí...

-Pues siéntese allí

50.

-¡Soberbio!

-¡Y tú croata!

51.

Entra uno a la peluquería y le dice el peluquero:

- ¿Le corto las patillas?

- Sí claro, y con que ando, ¿con los cojoncillos?

52.

-¡Por el culo no, Paco!

-¡Pues tú me dirás, Manolo!

53.

-¿Cuanto te ha costado esa chaqueta de lana?

+1800 euros

-Hostias, ¡Que cara!

+Es de Cachemir

-No, no, ¡de cachi dosmir!

54.

-¿Cómo se llama?

-Pa Pa Pa Paco

-Qué cabrón su padre.

-No, mi padre es tartamudo; cabrón, el del Registro civil.

55.

Van dos tomates por la carretera y dice uno:

- Cuidado un camión. ¡Chof!

- ¿Qué? ¡Chof!

56.

- ¿Dónde está el Capitán?

- Por babor

- Por babor, ¿dónde está el capitán?

57.

¿Por qué se suicido el libro de matemáticas?

Porqué estaba lleno de problemas.

58.

- Pero, ¿Qué haces rascando ese euro contra el suelo?

- Pues aquí, gastando dinero.

59.

Comeos el bocadillo de tortilla

y Tortilla se quedó sin bocadillo.

60.

-Doctor, ¿Qué tal está la soprano tras el desmayo?

-Es grave

-Ya le he dicho que es soprano.

61.

— Estás gorda

— Sí, ¡como una tapia!

62.

En la carniceria:

¿Tiene orejas de cerdo?

-si señor

-Pues que bien lo disimula

63.

-¿Cómo te llamas?

- Jara

-¡Qué nombre tan bonito!

-¿A que ji?

64.

En el psiquiatra:

- Doctor, todo el mundo pasa de mi.

- A ver, el siguiente.

65.

- Disculpe, ¿tiene hora ?

- Lo siento, no fumo.

- Ah, como le he visto el peine.

66.

¿Sabeis por que pinocho es Portugues?

Porqué es de Madeira.

67.

Este coche va lleno, no cabe duda.

Y duda se volvió andando a su casa.

68.

- ¡¡Eleven anclas!!

- ¡¿tantas?!

69.

¿Qué pez va el último?

El delfín.

70.

-Cariño, ¿me quieres?

-Не, али желим да ми даш пољубац црно.

-¿Qué dices? ¿es una broma?

-No, te lo digo muy en serbio

71.

Entra un tipo a un bar y pregunta al camarero:

-Tiene Tabasco?

-Sí, en la masquina.

72.

En una parada de Bus

-¿Perdone usted desde cuando espera?

- Creo que se equivoca, yo nunca he sido fruta.

73.

- ¿Tiene zapatos de cocodrilo?

- Depende. ¿Qué número calza su cocodrilo?

74.

- Lamento comunicarle que le quedan dos meses de vida.

- ¿Pueden ser julio y agosto?

75.

-Manolo, solo hablas de comida.

-¿Qué quieres decir croquetamente?

76.

En un café:

-Tiene sacarina?

-Sí

-Pues ponme "El baúl de los recuerdos".

77.

-Oiga, ¿Antequera?

-Antes era arbañil, pero ahora estoy en el paro.

78.

-Caramba Don Ramon, ¿qué es de su vida?

-Lo mismo que de bajada.

79.

-¿Tiene ancas de rana?

-Si.

-Pues de un saltito.

80.

-¿Pero a dónde vas con toda esa ropa?

-A tender.

-Te escuchamos.

81.

-Falta personal

-Pues que la tire Gasol.

82.

[EN LA PELUQUERÍA]:

- ¿Me echas mechas?

- Vete, vete.

83.

- Toc, toc…

- No hay nadie

- Menos mal que no vine.

84.

Va un tio a un velatorio y dice:

-Lo siento

- No, dejelo tumbado.

85.

-Doctor, doctor, me siento mal

-No me extraña con medio culo fuera de la silla.

86.

¿Cómo se llama un boomerang que no vuelve?

Palo.

87.

-Tiene usted la enfermedad de Martin

-Es grave Doctor?

-No estamos seguros todavía señor Martin.

88.

- ¿Doctor, puedo comer fresas con diarrea?

- Hombre, con nata saben mejor, pero usted mismo.

89.

-Camarero, hay una mosca en mi sopa

-No se preocupe por ella, es una excelente nadadora.

90.

- Mamá, me voy de caza.

+ Que dices, ¿con qué escopeta?

- No, que me voy pada ziempre.

91.

- ¿Perdone, la calle Saboya?

- Hombre, si va usted pegando saltos.

92.

¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba?

Porque es donde están los focos.

93.

- ¿Qué hace una abeja en un gimnasio?

- Zumba.

94.

-Me chiflan los cómics.

-¿Los mangas?

-Alguna vez.

95.

-Muy buenas, ¿hablo con la señora Clara?

-Claro.

-Perdón, caballero.

96.

- Mi padre es un proscrito.

- ¡Y el mío un Tigretón!

97.

- ¿Suspiráis?

98.

—¿Qué tal ha ido el juicio?

— Me ha dicho el juez que 20.000 euros o voy a la cárcel.

— No seas tonto coge el dinero.

99.

- Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces falta.

- ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡¡Si no te he tocado!!

100.

- Su cara la he visto yo en otra parte.

- Imposible: Siempre ha estado sobre mi cuello.