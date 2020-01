Las comparaciones siempre suelen resultar odiosas a menos que se hagan con un toque de humor y sin resaltar los defectos de la persona. Muchos son los parecidos cotidianos que normalmente encontramos entre amigos y actores o amigos de amigos.

Precisamente una comparación ha sido la protagonista de un tuit que se ha hecho viral destacando el profundo parecido entre actor y comediante canadiense Seth Rogen y un adorable perrito. La publicación se ha hecho viral hasta el punto que ha llegado a los oídos del propio Rogen.

El protagonista de 'Malditos vecinos', 'El Rey León', 'The Interview' ha comentado que se sentía muy halagado y que efectivamente existía un parecido razonable. "Decenas de personas me han escrito diciendo que me parezco a este perro y no podría sentirme más halagado", ha explicado.

Ha sido entonces cuando los usuarios de Twitter han comentado graciosamente el tuit de Rogen afirmando que efectivamente se parecía al simpático animal publicando fotos de más perritos y haciendo memes al respecto. ¡Dale al play al vídeo para ver las imágenes del perrito!

