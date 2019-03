La brillante respuesta de un usuario de Twitter a una conocida tienda de ropa que arrasa en las redes

Si alguna vez (que seguro que sí) has frecuentado alguna tienda de ropa, ya bien sea en un centro comercial o en una calle, seguro que te ha pasado esto alguna vez. Entras al establecimiento, estás observando los productos y se acerca el dependiente para ofrecerte de forma voluntaria su ayuda. Normalmente, si no te interesa, solemos contestar la típica frase de "no gracias, sólo estoy mirando", o similares.

Pues esa misma conversación ha tenido un usuario de Twitter con la cuenta oficial de la tienda de ropa Mango, pero a través de los mensajes directos de la red social

"Hola buenas tardes", escribe el tuitero @Raulimicfms

"Hola, en qué podemos ayudarte, saludos", responde la marca.

"No gracias, sólo estaba mirando", ha respondido él.

Esta brillante respuesta tiene más de 19.000 me gusta y casi 9.000 retuits. Y con razón, porque es uno de los mejores mensajes de Twitter hasta la fecha, y no lo decimos nosotros, lo dicen sus seguidores.