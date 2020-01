Un hombre lleva a su perro a la peluquería, y cuando vuelve a casa después de haberle ido a buscar, su mujer se lleva una ingrata sorpresa. Era la primera vez que su marido iba a buscar al perro a la peluquería, pero nunca se esperó que fuese a ocurrir lo que sucedió a continuación.

Un corte de pelo nunca había cambiado tanto a nadie, ni siquiera a un perro, hasta este momento, en el que un hombre fue a buscar a su mascota a la peluquería y al volver a casa consiguió dejar a su mujer con la boca abierta.

Si tienes mascota, seguramente te hayas llevado algún susto al cortarle el pelo y ver que no le ha quedado tan bien como pensabas. Llevarle al peluquero puede resultar muy caro, y a veces los resultados no son del todo de nuestro agrado, pero lo que está claro es que la sorpresa nunca será tan grande como la que se llevó la mujer del hombre de este vídeo.

Resulta que el hombre vuelve de la peluquería y ante el asombro de su mujer mira a su perro y se pregunta: "¿Quién eres tu?" Mientras la mujer señala: "Te has equivocado de perro, has traído otro de la peluquería" ya entre risas el hombre señala "Ellos me han dado al perro equivocado" a lo que la mujer le replica: "Eres un secuestrador de perros, ve y coge el perro correcto" al tiempo que el hombre recibe una llamada... ¿quizá de la peluquería canina?

A veces un cambio de look, por mínimo que sea, nos parece de lo más arriesgado, y nos lleva días e incluso semanas decidir si nos lo hacemos o no. Sea un corte de pelo atrevido o un nuevo conjunto de vestir resulta, en ocasiones, una decisión difícil de tomar. Esto se debe, principalmente, al temor por los resultados y al 'qué dirán' de nuestra nueva imagen.

Esto es exactamente lo que sucedió con el pobre perro cuando le llevaron por fin a su hogar. Si aún te preguntas hasta qué punto un corte de pelo puede cambiar la imagen de un canino, en el vídeo superior te lo mostramos. ¡Vas a alucinar!

