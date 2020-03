En Noviembre del año pasado, abrí una cuenta de twitter de @unsatisfyer. Mi intención era capturar el tema de moda del momento y darle una intención humorística. Y la cosa salió fenomenal… tuits con decenas de miles de me gustas , números que no había conseguido ni con mi propia cuenta en mi vida, 20 mil seguidores en unos meses. Me sentía el rey del mundo. PERO. PERO.

Llegó el Coronavirus. Y con él la cuenta @coronavid19 . El formato era parecido y mucha gente , cosa que he de decir que me llena de orgullo , me preguntaron si era yo el autor. Y no, no lo soy. No sé quién es, pero es alguien listo y gracioso que ha conseguido como medio millón de seguidores – 300.000 el primer día! – y hasta salió de invitado en Late Motiv .

Felicidades al autor pero quiero decir que es el causante de una epidemia que quizás sea más perniciosa que el Coronavirus. La contundencia de su éxito y la aparente sencillez de la fórmula han hecho que un millón de cuñaos se líen la manta a la cabeza y hayan dicho “ esto lo hago y con la punta de la cepa “ y han abierto dos mil millones de cuentas réplica con la esperanza de petarlo tanto o de ser tan graciosos. Y no han conseguido ni una cosa ni la otra. Pero atended a las 24 horas siguientes al boom de ese usuario...

Han salido hasta cuentas (Sí, más de una) de las MASCARILLAS.

Así que si se os ocurre algo muy ingenioso que decir en la voz de una mascarilla, o qué sé yo, un sanitario o un virus de Huelva. Mira. No. Dejad que pasen unos meses y lo planteais.

Igual es buen momento para poner twitter en cuarentena.