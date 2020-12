Vamos a morir todos: edición 2021

¡LLEGA 2021! ¡El año de la vacunación! ¡El año de la esperanza, el del renacer! Pero ¿Sabéis de qué es también año? De acercarnos una vez más a nuestra inexorable última parada y fin supremo, la muerte.

Parad un momento a respirar, poneos un café y decid en voz alta : empieza el 2021. ¿Cómo es posible?

Os traigo los 10 datos que harán que sintáis más cerca el dulce aliento de la parca.

1. Este año hacen la selectividad los nacidos en el 2003. Y ni siquiera se llama selectividad.

2. Is this it, el disco de los Strokes, el álbum que representa el resurgimiento del estilo que parecía olvidado, el chute que necesitaba el movimiento garage cumple 20 años. ¡TOMA YA!

Otros discos que cumplen 20 años en el 2021 son Amnesiac de Radiohead, Discovery de Daft Punk o Toxicity de System of a Dawn

3. NA NA NA NA NANANANA NA …Can’t get you out of my head es el supertemazo de Kylie Minogue que como su propio nombre indica no se podía uno sacar de la cabeza. Ta

4. Space Jam reunió al mítico Michael Jordan con Bugs Bunny y sus colegas de Looney tunes… hace 25 años.

5. ¿Fliparíais si os dijera que Firestarter de Prodigy cumple 25 años? ¿Sí? Pues no, tranquilos…

Cumple 25.

6. Fue un año de muchos discazos. Otros que cumplen un cuarto de siglo con el Odelay de Beck o the Score de Fugees o el debut de los Chemical Brothers

7. El mundo de la tele también va igual de rápido.

Hace 20 años que se estrenó A Dos metros bajo tierra, 24 o The Office (la versión inglesa)

Hace quince años se estrenaron Dexter y Héroes

8. ¿Han pasado ya 10 años del estreno de Drive? La chupa de escorpión es ya (más) vintage

9. Por supuesto que tenemos una cosa gorda que celebrar, con el 20 aniversario del Once de Septiembre.

Pero lo más impactante (para mí) lo dejé para el final…

10. Es el décimo aniversario de… ¡EL QUINCE M! QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE