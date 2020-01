El lento e inexorable goteo de los años , nos pone en contacto con la frágil condición humana. Entramos en el año 2020… ¿Estás preparado para los aniversarios que nos tocan?

Lo siento mucho pero esto es…

VAMOS A MORIR TODOS 2020

En el 2020 hace ya 5 años de...

Tom Hardy en 'Mad Max: Furia en la carretera' | Warner Bros. Pictures

MAD MAX FURY ROAD

Y es ya el décimo aniversario de Pelis como Origen, Avatar… (con lo que fue aquello). 10 años también de La Red Social (UNA PELI QUE HABLABA DE FACEBOOK) y de Toy Story 3. No de Toy Story 1, no. 10 años de la 3.

Joseph Gordon Levitt y Leonardo DiCaprio en 'Origen' | Warner Bros.

Frame de la película 'Avatar'. | 20th Century Fox

Jesse Eisenberg en 'La red social' | seestrena.com

Andy con sus juguetes en 'Toy Story 3' | Pixar

Pasaron 10 años ya del momento cumbre de Lady Gaga. Bad Romance, Alejandro, Telephone. Aquella sartenada de temazos tiene ya una década.

Pero si hace 10 años que sacaron Eminem y Rihanna aquella canción… PERO CUÁNTO TIEMPO LLEVA EMINEM SACANDO CANCIONES REGULERAS?

¿Brokeback Mountain? Quince años

Heath Ledger y Jake Gyllenhaal en 'Brokeback Mountain' | Focus Features

¿Gladiator? 20. Igual ya va siendo hora de verla .

Russell Crowe en 'Gladiator' | seestrena.com

"Today is gonna be the day" 25 años de Wonderwall. En serio. Que paren esto.

Y el dato absolutamente demoledor y distópico... una década de. WIKILEAKS.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange | EFE

VENGA CHAO. VOY A APUNTARME AL IMSERSO.