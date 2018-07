Vamos a morir todos: El juego

Esta semana os propongo un juego muy... bueno, no exactamente divertido…¿cómo definirlo mejor? Ah , sí… TERRORÍFICO. Hay que intentar adivinar quiénes son estas personas que salen en estas fotos. Como pistas os diré que les conocéis a todos. Y que han pasado muchos años . Y que estás bastante viejo. Y que vamos a morir todos. Soluciones al final...BUENA SUERTE.

bastian | Liopardo

abigailbreslin | Liopardo

hematook3 | Liopardo

hematook4 | Liopardo

Soleil-Moon-Frye-parade-rewind-ftr | Liopardo

2014-06-30t005551z_1956358963_tb3ea6u02nn5x_rtrmadp_3_tv-betawards | Liopardo

sonsofliberty_johnadams-E | Liopardo

corin-nemec | Liopardo

Liopardo | Liopardo

01 Barret Oliver. El Bastian de La Historia Interminable.ya tiene edad de descubrir que la historia ES terminable 02 Abigail Breslin - La Pequeña Miss Sunshine (¡un saludo a la Señorita Puri!) 03 Richard Dean Anderon - El mítico McGyver no ha encontrado un sistema original para librarse de lo que es la vida 04 Josh Saviano es Paul Pfeiffer el entrañable amigo del prota de aquellos maravillosos años. Y NO, repito NO es Marilyn Manson. 05 Soleil Moon Fry es Punky Brewster. Sí. También se ha cambiado el peinado. 06 Tatiana Aly es...Ashley, la prima pequeña de El príncipe de Bel Air. Sigue igual de riquiña aparentemente. 07 Henry Thomas es Elliot, el niño de ET. Ya se sacó el carnet de conducir hace bastante. 08 Corin Nemec es Parker Lewis. Y no parece que haya empezado a perder todavía.