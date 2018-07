Valladolid law

El otro día llegó a mi conocimiento el siguiente tuit de la cuenta oficial de la Policía de Valladolid.

WOW . Una foto de una intervención a un …¿falsificador de globos? ¿contrabandista de globos? Si un canal oficial de la policía publica una acción tan aparentemente inofensiva…¿Qué más cosas publicará? Me metí de lleno en su perfil a bucear y no estaba preparado para lo que me iba a encontrar. Descubrí que Valladolid es la ciudad de España con la policía más estricta y más cañera. Una ciudad donde no se andan con tonterías. Donde cualquier crimen por pequeño que sea es válido para ser comentado en Internet. Así que acompañadme a un viaje por … LA LEY Y ORDEN EN VALLADOLID ¿Botines de atracos? CONFISCADOS

Vehículos de feria sembrando EL CAOS. Algunos sin llevar una pegatina

Y los más locos ya directamente van sin tacógrafo…SIN TACÓGRAFO

¿Conduces en Valladolid con el carnet caducado? JOJOJOJOJO A TWITTER

¡Patinador! ¡Bájete los humitos! Estás en Valladolid y aquí se patina A PASO DE PERSONA

¿Cogiendo libros de la biblioteca con el carnet de tu prima? ¿Esto qué es? ¿El Bronx? AL TALEGO

Este coche : al desguace con él. AL. DES. GUA.CE

La mafia taxi Esta ya está controlada. Se acabó eso de campar a sus anchas… ¿Coger clientes con la luz de libre puesta? CÁRCEL

¿Conduciendo el taxi de un compañero? VAMOS HOMBRE

¿Trabajando en día libre? ESTAMOS DE COÑA

A VER. Vale. Sí. Es un llavero. PERO UN LLAVERO CON FORMA DEL MARTILLO DE THOR. ¿TÚ SABES LO QUE HACE EL MARTILLO DE THOR?

Podéis dormir tranquilos, Vallisoletanos. Alguien vigila vuestros sueños.