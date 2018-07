Una Navidad muy Star Wars

Liopardo | Liopardo

¿Contando los días para el estreno del nuevo episodio de la saga de Star Wars? ¿Ha sustituído el 18 de Diciembre al 25 en tu calendario de Adviento? No te preocupes. Te voy a proponer cómo puedes pasar unas vacaciones navideñas acorde con lo único que tienes en la cabeza, compañero. Porque piensa que después de ir al estreno – porque ya tienes tu entrada, no? – aún te van a quedar todos esos días de reuniones familiares y nosequé movidas no Star Warsianas. Así que por qué no… ¿Cuelgas tus calcetines para Papa Noel? Liopardo | Liopardo Muñequitos, por favor ¿Te pones un jersey navideño molón? Liopardo | Liopardo Así vas calentito, elegante y superclase. Móntate un nacimiento Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Una buena manera de mantener tradiciones españolas ancestrales.Luego le puedes poner una Estrella arriba, incluso de la Muerte. Y si ya tienes una casa, casa. Estírate un poco y móntate algo ASÍ.

Y luego reúne a tu familia en torno a la tele, con los polvorones, y os ponéis el auténtico Especial Navideño de Star Wars. Una hora y media del año 78 de hermosos sentimientos navideños y personajes auténticos de La Guerra de las Galaxias - sí, la familia de Chewbacca también sale - villancicos, y sacarina. Demasiado bueno para ser cierto, pero es cierto.¡FELIZ NAVIDAD, COMPAÑEROS DE LA FUERZA!