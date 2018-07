Una Navidad con Parchís: una Navidad aterradora

CAMPANA SOBRE CAMPANA

Yo, que soy profesor de Educación Infantil, me encuentro todas las Navidades buscando música para amenizar las fiestas, la fabricación de las postales y todas esas cosas que os podréis imaginar. No es tarea fácil. Es complicado elegir un disco que no esté protagonizado por lo que parece un ejército de niños tomando anfetaminas. El disco de Villancicos de Parchís https://open.spotify.com/album/06MKXQaBOaE3NThVvfP1F4 el grupo infantil ochentero me parecía el disco perfecto. Estaban todos los temas que te puedes imaginar en versiones bastante buenas y lo usaba con frecuencia. Hasta que un día , me paré a escuchar las letras y… COSAS ATERRADORAS QUE TE ENCUENTRAS ESCUCHANDO EL DISCO DE VILLANCICOS DE PARCHÍS.

Spoilers sobre el Martirio :

CANTA, RÍE Y BEBE

“ Campana sobre campana Y sobre campana tres En una cruz a esta hora El niño va a padecer “ ¡TOMA! Yo siempre había escuchado y sobre campana tres , asómate a la ventana que el niño Dios va a nacer. Pero Parchís no se anda con chorradas y nos recuerda que sí, que muy mono el niño, pero que el final de la película ahí está.A priori no parece que pueda haber nada malo en una canción infantil navideña sobre beber,¿verdad?. Y sin embargo…

Incitación al asesinato

AY DEL CHIQUIRRITIN

Además de un hermoso párrafo sobre no tener miedo a que les detengan por borrachos porque los policías también están borrachos (verídico) el final hay…Dale a la zambomba Dale al almirez Y dale al tendero Un tiro en la sien Sí. Asesinato. Un villancico gangsta que bromea sobre EJECUTAR al tendero.Y lo mejor lo dejo para el final. Lo mejor, me refiero, a lo más aterrador. Porque detrás de una canción con un titulo tan entrañable hay…

Canibalismo salvaje

“ Jesusito querido Dicen que comes Corazones partidos De pecadores” TOMA ¿En serio? ¿Eso dicen? ¿Dicen que el bebé ese de la cuna come corazones partidos de pecadores? Si NO TIENE DIENTES. Y tú encima…¿se lo dices?. Oye , Jesusito, un tema que se comenta por ahí… ¡Ya sabéis lo que poner para amenizar vuestras fiestas!