Un selfie de Malú

Cuando me encuentro abrumado por las notificaciones que recibo en redes sociales, me paseo por el Instagram de Malú y pongo los pies en el suelo. ¡Qué cosa más extraordinaria que un simple selfie como éste! Liopardo | Liopardo Saque a aflorar todas las cositas de sus apasionados fans , los Maluleros. (Sí, se llaman Maluleros) Gente que ya ha llegado a la cima de su vida personal y ya nunca nada será mejor que este selfie de Malú Liopardo | Liopardo Gente que la alaba al mismo tiempo que lucha contra la Real Academia de la lengua Liopardo | Liopardo Gente que se muere Liopardo | Liopardo Cerebros que se cortocircuitan Liopardo | Liopardo Gente que descubre expresiones nuevas Liopardo | Liopardo A partir de ahora llamaré mi putísima vida a todo lo que me mole… Y para el final dejo al mejor tipo de fan. Al fan que admira tanto a su ídola que ha borrado al resto de los cantantes de su pen drive. Lo que se dice un tipo COMPROMETIDO. Liopardo | Liopardo Un abrazo, Malú. Y buena suerte NO VOLVIENDO A SALIR DE CASA JAMÁS.