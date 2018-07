Un "héroe" para los hombres

Se llama en Roosh https://twitter.com/rooshv y es el creador de El Retorno de los Reyes http://www.returnofkings.com/ un polémico blog donde se reúnen los cabezas huecas machistas que necesitan encontrar amigos para justificar sus ideas demenciales. El caso es que esta asociación intentó dar el golpe organizando una quedada multinacional, pero ha tenido que ser cancelada por amenazas. No es una buena noticia que nadie amenace a nadie pero todo tiene su lado bueno. Y es que hemos descubierto que el líder del movimiento antifeminista vive EN EL SÓTANO DE CASA DE SU MADRE . Vamos a ver qué tipo de materiales difundía en su twitter este hombre y qué estaba pasando en el momento de escribir cada tuit. Mientras estaba escribiendo este artículo sobre La verdadera naturaleza de las mujeres …

Su madre le estaba planchando sus calzoncillos y doblando las camisetas. Cuando escribía este artículo sobre lo malo que es tener amigas chicas…

Las amigas de su madre vinieron a jugar al Parchís y tuvo que dejarlo a medias porque mamá le llamó para que le viera su amiga Amparo que no le veía desde el colegio. Amparo le dio dos besos y eso le enfadó muchísimo. Al escribir “ las 8 cosas que hacen inútiles a las mujeres”

Le soltó un grito a su madre, porque los cereales que le compró eran Cheerios, los que le gustaban el año pasado cuando sabía perfectamente que ahora los que quiere son los Miel Pop’s. El artículo “ 10 cosas que mi perro me enseñó sobre las mujeres “

Fue inspirado durante un jueves en el que le tocó sacar a pasear a Pochito, el perro de la familia porque su madre estaba muy liada con la cena. Tener que cortar una discusión en un foro fue muy molesto, pero al final fue todo para bien. Gracias, Pochito. Su devastador “ Por qué las mujeres no deberían trabajar “

Surgió de la noche en la que su madre se tuvo que quedar hasta más tarde en la oficina y no había dejado dinero para pedir una pizza. Se tuvo que hacer él la cena y apenas quedaba pan de molde. Con eso pudo aguantar hasta que llegó su madre a la una y le preparó unos espaguetis, tardanza que no hubiera existido si las mujeres no tuvieran que trabajar y se quedaran en casa son sus cosas como debe ser. Al hacer su “ 7 cosas que exigiré a la madre de mis hijos “

Acaba de discutir con su madre porque le quería presentar a la hija de Manuela, una de su trabajo, que se acaba de divorciar y es muy maja y podría quedar con ella y al menos saldría de casa. ¡Sí, hombre! ¡Lo que faltaba!. El artículo “ Por qué habría que recuperar Las Dotes “ (os lo juro)

Fue muy complicado de ejecutar. Habían venido unos colegas para jugar al Fifa 16, que acababa de salir, y habían organizado una copa. Cuando estaba en la semifinal 0-0 , en medio de un contraataque tuvieron que darle a la pausa porque tuvo que entrar mamá a traer bocadillos y coca colas para todos. Tuvo que gritarle que los dejara y apurase. Pero es que encima, cuando estaban en la final y él con el Manchester estaba perdiendo 2-1 contra el Inter que lo manejaba su colega Tony, ¡vuelve a entrar la tía! A ver si querían algo más y recoger los platos. ¡Y estaba sacando un córner! En resumen, es muy complicado ser el líder de una organización que intenta quitar los derechos de las mujeres y combatir el feminismo con tu madre dando el coñazo todo el santo día. Cualquier día, hace las maletas y se va al piso ese que tienen Tony con los dos Erasmus y se pasa el día tranquilo y sólo tiene que ver a su madre para coger los tuppers y llevarle la colada.