Trumpeando

Vosotros de quién sois, de Hillary o de Trump? A mí Trump, personalmente, me parece la peor persona sobre la faz de la Tierra, un peligro real para la supervivencia de la especie y el heraldo de la Muerte en nuestro planeta. Pero a vosotros igual os cae bien, yo qué sé. Cómo no quiero que me tilden de partidista os quiero recomendar una serie de productos que os pueden ayudar a demostrar vuestro amor por ese engendro satánico.Hey. Nadie puede superar la estética y la singular belleza de esta pieza de merchandising destinada a la leyenda, la gorra roja de Trump. Donald Trump | EFE Su frase Make América Great ya es icónica pero este generador (enlace https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/10/06/hey-lets-all-make-our-own-donald-trump-hats/ ) te permitirá incluso mejorarla.Si le amas, amarás su estilazo capilar.

Liopardo | Liopardo