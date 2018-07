Top 3 usos fallidos del bacon

Aah Bacon. ¿Hay algo más delicioso en la Tierra? ¿De qué estará hecho?

Vale. Este anuncio antiguo ya me ha dejado todo bien claro. Me gusta tanto el bacon que se lo pondría a todo. Pizzas, hamburguesas, platos combinados, bocadillos, enrollado sobre gambas… ¡Cualquier cosa! . O eso creía yo. 3 : Seda dental con sabor a bacon. Para una higiene dental completa, mejor prescinde de esto. ¿Es necesario ,cuando estamos luchando por la limpieza de los rincones interdentales más inaccesibles que deslicemos una pieza de hilo dental son sabor a BACON?. ¿Es esa la definición de alguien de “ aliento fresco “?. ¿Qué tiene de malo la menta, la clorofila o la fresa? Si fuera comestible lo puedo imaginar enrollado en torno a una salchicha, hecha preferiblemente del mismo cerdo. Si no, PUES NO.

2 : Ambientador de coche con olor a bacon. Vas a recoger a un amigo para ir a cenar y te comenta que se ha puesto a dieta, que si podéis ir a cenar algo ligerito. Quizás una ensalada, o un crepe. No hay problema, le dices. Y enchufas el ambientador. Próxima parada : El asador más cercano. Este producto es bastante redundante. Yo ya he subido a algún coche que olía tal cual.

1 : Lubricante . Hola, corazón. Esta noche he preparado algo especial. Por si te apetece darle un empujón al rollito típico de cocina erótico de fresas con nata o sirope, he aquí el producto que NO necesitas. Sólo lo podría entender si necesitaras lubricar unas chuletas para poder engullirlas como una pitón. Ahí sí.

