TOP 3 páginas de citas ESPECÍFICAS

Internet está lleno de de oportunidades para encontrar pareja. Tinder, Badoo, Ashley Madison (EJEM)... Millones de personas están buscando gente para tener una relación pero, ¿cómo encontrar a alguien verdaderamente especial? ¿Dónde está la gente que es verdaderamente como tú y que se podría convertir en tu media naranja de verdad? Vamos a ver 3 páginas web absurdamente especializadas donde, quizás, pueda estar el futuro padre o madre de tus hijos. ¿Dónde puede estar tu alma gemela si … http://www.amishdating.com/ ¿Eres Amish pero, por alguna razón que no entiendo, sí que dispones de un ordenador o de un móvil con conexión a Internet? ¿Eres, en definitiva, un Amish de siglo XXI? A lo mejor encuentras limitado la disponibilidad de parejas interesante en tu comunidad, descontando primas cercanas, claro. ¿Quieres encontrar una mujer para ayudarte a arar, hacer mantequilla, domesticar mulas o lo que sea que hagan los Amish? Entra en Amish Dating y sorpréndete. Procura quedar a una hora un poco ambigua (la puesta del sol, por ejemplo) porque los Amish no tienen reloj. Liopardo | Liopardo http://www.dead-meet.com/ ¿Eres enterrador, embalsamador, o el trabajo malrollento que sea que tenga que ver con muertos? A lo mejor eso limita tus conversaciones de fin de semana a la hora de ligar . “ Así que tú trabajas en una oficina, no? Bueno. Yo maquillo cadáveres que..A DÓNDE VAS…¿por qué corres????” Si conoces a tu pareja aquí no tendrás que dar explicaciones por ese olor tan raro que traes y podrás compartir impresiones de películas de Tim Burton y discos de The Cure durante una cena romántica. Liopardo | Liopardo http://www.stdmatch.net/ ¿Eres chico o chica? ¿Qué estás buscando? ¿Qué enfermedad sexual tienes? Así de honesto es el concepto de esta web que no quiere mentirle a nadie. Nada de “tengo que contarte algo. Tengo Herpes” . Es todo “LOS DOS TENEMOS HERPES, FIEEEEESTAAAA” . Un de perdidos al río total. La mejor explicación para tus hijos del futuro de “ Cómo conocí a vuestra madre” . “Verás, hijo. Ambos teníamos hongos y entonces…” Liopardo | Liopardo