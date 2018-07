Top 3 detalles que demuestran que lo de hacer fotos con el móvil se nos está yendo de las manos

Liopardo | Liopardo

Nos hemos vuelto locos con la fotografía móvil. Te lo digo mientras me hago un selfie dándole a favorito a un selfie de un amigo en Instagram que me está haciendo un favorito a mí. Lo que hace unos años era un añadido práctico, está tomando carices siniestros, y he recopilado tres indicios que así lo demuestran. AGARRAOS QUE VIENEN CURVAS. 3 Hemos diseñado vajilla para hacerle fotos a la comida. Liopardo | Liopardo ¿Quién quiere comer un plato cuando podemos fotografiarlo? La comida se enfría mientras buscas el ángulo perfecto para que salga esa servilleta tan cuqui del local y esos cubiertos posicionados de esa manera tan molona. ¡Y encima te tienes que levantar! ¡Nunca más! Unos diseñadores han lanzado una colección de vajilla http://adinissani.com/carmel-winery-02.html creada expresamente para hacer fotos a los platos que vas a hacer. ¡No hagas el ridículo sacando el móvil! ¡Haz el ridículo de una manera completamente nueva! 2 Los palos de selfie ya no nos llegan Cuando algunos no nos hemos recuperado aún del golpe psicológico que supuso conocer la existencia de un palo extensible que llevas contigo para poder hacerte fotos a ti mismo mejor – Dios, es que me cuesta hasta escribirlo – esa tecnología ya está obsoleta. ¿Por qué detenerte ahí? Estos últimos meses la humanidad ha desarrollado la cuchara de selfie para sacarte desayunando Liopardo | Liopardo Y el palo de Selfie especial para sacarte el culo. Sí, el culo. Directamente. Liopardo | Liopardo 1 Nos estamos MURIENDO. Literalmente. Esta semana saltó la noticia. Han muerto en lo que llevamos de año más gente en accidentes que implicaban a alguien haciéndose un selfie que víctimas del ataque de un tiburón. ¡Los selfies matan! La cosa es tan grave que en Rusia han lanzado esta campaña REAL para prevenir a la población. Liopardo | Liopardo Así que ojo y , cito de izquierda a derecha, con hacerte un selfie de pie, un selfie en la via del tren, un selfie navegando en un Fuera Borda, un selfie entrevistando a un puma, un selfie fuertemente armado, un selfie instalando una antena parabólica , un selfie lanzándote a las vías de un tren o un selfie despeñándote por un barranco durante una avalancha