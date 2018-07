Top 3 de productos infantiles que definitivamente nada tienen que ver con penes

Liopardo | Liopardo

3- Estos cuentos: Pues unos cuentos perfectamente normales. De anatomía de animalitos, de problemas en la granja, y de cultivar hortalizas mutantes. Pero no tienen nada que ver con ninguna otra cosa. ¡Faltaría más! 2- Estos juguetes: Y ¿Estos juguetes? Pues son un flotador de Lobezno y un vaso para tomar refrescos de Buzz Lightyear. ¡Ya me diréis qué tienen de raro, porque francamente no lo acabo de ver! 1- Estas escenas de dibujos animados: Pues son dos escenas de dos series de animación muy populares, simplemente esto. En esta escena de Dinotren, el grupo de dinosaurios protagonistas van a ver a un amigo que tiene una característica física bastante llamativa. ¡Pero vamos, nada malinterpretable!

Y aquí Dora la Exploradora va a ver a su amiguito que es una locomotora, porque está triste, pues POR LO QUE SEA.

Y nada , nada de esto tiene dobles intenciones ni que ver con nada que no sea algo estrictamente infantil. ¡Es que cómo sois! ¡Parece que venís a Liopardo a darle vueltas a las cosas y echaros unas risas por todo! ¡Pues no es así!