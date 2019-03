Todos los secretos escondidos en el trailer de Vengadores: Endgame

Me han dicho mis jefes de Liopardo que los análisis de los trailers de las películas de Marvel dan muchos clicks. Yo les he dicho que podía hacer una entrada analizando el nuevo trailer de los Vengadores. El caso es que nunca hice nada parecido ni soy experto ni tengo contactos que me avancen cosas y las pelis se me mezclan pero ¿cómo de difícil puede ser?

Preparados para descubrir todos los misterios que encierra y sobre todo preparaos para hacer click y poner contento al señor Liopardo.

1. Iron Man chocará con algo o se caerá de algún sitio alto y se le quedará la armadura hecha un cisco. Eso garantizado.

Casco de Tony Stark | Marvel

2. Ojo de Halcón por fin revelará por qué no ha salido en la anterior peli de Vengadores. “"Es que fui a la peluquería y me hicieron esta mierda y no era capaz de salir de casa", explica en una escena.

Ojo de halcón | Marvel

3. Ant Man perderá a su gato

Ant Man | Marvel

4. Iron Man engordará y… ¿Adiestrará a una rata? O algo parecido ¿Un zorro?

Iron Man | Marvel

5. Vale, este personaje salía en otra película pero no caigo en cual. Creo que es una mala de Pantera Negra o algo y esto es que vuelve. ¡VUELVEN LAS MALAS DE PANTERA NEGRA!

Nebula | Marvel

La Viuda Escarlata se pilla una pistola. OJO QUE LA SITUACIÓN DEBE ESTAR DESESPERADA.

La viuda escarlata | Marvel

7.Los Vengadores forman una Orquesta

Iron Man y La viuda escarlata | Marvel

8.La Capitana Marvel explica donde ha estado desde los años 90. En un Sephora.