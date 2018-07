The Cifuentes files

De qué manera más indigna ha caído la pobriña de Cristina Cifuentes. Después de sufrir la injusticia de recibir ese acoso brutal sólo por haber traspapelado un trabajo de fin de Máster – de notable, ni más ni menos – durante una mudanza, ahora ha tenido que ver cómo su carrera de Presidenta de Comunidad se ha truncado por un golpe bajo. Una conspiración en toda regla. ¿Quién ha filtrado el ya infame vídeo de Cristina robando un par de cremas en el Eroski? Mis fuentes no pueden relevar la identidad del misterioso apuñalador pero lo que sí me cuentan es que esta grabación forma parte de una carpeta donde hay otros 8 documentos diseñados para ser utilizados en el caso de haber fracasado éste. Pero no hizo falta.

¿Qué 8 cosas quedaron metidos en esa caja?

1. Cifuentes copiando en Selectividad

Cifuentes copiando en Selectividad

Sospechaba que iba a caer Platón, que lo tenía muy olvidado porque era del primer trimestre y tiró de chuleta. Una cámara de seguridad parece que grabó todo todo.

2. Cifuentes estafando en un pesado de fruta

Frutas

Mercadona, 2013: Una poco precavida Cifuentes es capturada añadiendo un kiwi a una bolsa después de haber sacado la pegatina de la báscula

3. Cifuentes pegando un chicle debajo de un pupitre

Pupitre

No hay grabación que lo atestigüe pero una compañera de iniciales E.A puede testificar de este hecho lamentable ocurrido en cuarto de EGB

4. Cifuentes haciendo pis en la piscina

Científicos

Un análisis de un laboratorio lo confirma

5. Cifuentes mandando un whatsapp a unos amigos diciendo que se encontraba mal y no podía quedar pero sólo tenía pereza y quería quedarse viendo la tele

Whatsapp

Desgarrador

6. Cifuentes se grababa cds de sus amigos

CDs

¿Guns N’Roses? ¿Smashing Pumpkins? ¿Moby? Poco se gastó Cifuentes en CDs a finales de los 90. Un locutorio de su barrio donde alquilaban PCs por horas tiene la culpa. Una cámara la ha captado fotocopiando la portada del disco de Prodigy

7. Cifuentes comprando un bolso de imitación

Bolso de imitación

En un viaje a Nueva York se pilló un Louis Vutton en una furgoneta de unas chinas. ¡Con toda la cara!

8. Cifuentes atracando un casino

Ocean's Eleven

¡Esto ya es directamente una copia de Ocean’s Eleven en la que han puesto la cabeza de Cifuentes encima de la de Brad Pitt! ¡Creían que nadie se daría cuenta!