Las tendencias más terribles para Halloween 2018

Se acerca Halloween y te estás planteando encargar tu disfraz a una tienda online, que ya nos conocemos. Ten cuidado, porque entre las novedades que han salido este año hay auténticas aberraciones disfraciles. El verdadero terror es atreverse a llevar puesta alguna de estas mierdas.

Disfraz de teta, porque eres un cachondo mental.

Disfraz de teta | Hematocritico

Disfraz de INFLUENCER. Que te lo puedes hacer tú con lo que tienes en casa también pero ya no sería un disfraz de influencer.

Disfraz de influencer | Hematocritico

Encantador de serpiente, para las BROMITAS en las fiestas.

Disfraz de encantador de serpientes | Amazon

Disfraz de tampón, para celebrar la bajada del IVA de los productos de higiene femenina sí o qué.

Disfraz de condón | Hematocritico

JAJAJAA En serio que me he hecho modelo y he acabado currando en un catálogo de caca de whatsapp sexy.

Disfraz de caca de whatsapp | Hematocritico

Deadpool buenorra pues por qué no.

Disfraz de Deadpool | Hematocritico

Estoy bastante seguro de que no se parece mucho al disfraz de Pantera Negra de la peli, de verdad.

Disfraz de pantera negra | Hematocritico

Lo peor de todo. El disfraz sexy de El cuento de la criada. Una distopia en la que las mujeres son despojadas de su libertad para el disfrute sexual de los hombres convertido en un disfraz picaruelo PUES POR QUÉ NO.