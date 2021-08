¿Lo de Tangana? YATE lo explico

Ha vuelto a pasar, hemos vuelto a caer en las redes de C Tangana.

Estoy convencido de que se lo está pasando estupendamente a nuestra costa y de que es consciente de que nos está tocando como a las teclas de un piano.

Poco después de tener a toda España escuchando su disco El Madrileño y petarlo con su video concierto Tiny Desk https://www.youtube.com/watch?v=SW6L_lTrIFg , tiene ahora a las redes sociales revueltas por esta foto.

El tío publica este tuit para anunciar el lanzamiento de su tema “ Yate “ . Con un juego de palabras digno de Jaimito Borromeo, nos deja esta bomba de foto y se pira.

C Tangana en un yate rodeado de tías buenas enseñando el culo en bikini, una imagen propia de la época de Jesús Gil, ¿NO?

Pues... cuidado

Mira quiénes son las chicas del video. Esa cubierta está llena de artistas y de influencers que lo petan muchísimo. Ester Expósito, Hiba Abouk, Jessica Goicoechea. Empresarias, fotógrafas, DJs... todas ellas mujeres feministas y de éxito.

Entonces... ¿Qué hacen posando así?

Acaso... ¿No pueden posar así si quieren? ¿Si se lo están pasando bien?

Pero... ¿deben?

No hay solución, es una trampa.

La foto es un artefacto cuidadísimo diseñado para hacer polémica y como un cubo de hellraiser, te atrapa desde cualquier lado que lo ataques.

Me quito el sombrero ante la eficacia del artefacto. ¿Te parece chabacano? Entonces es que las mujeres no pueden hacer lo que quieren si quieren. Te parece precioso? Entonces te parece bien que exhiban su cuerpo mujeres empoderadas en plan mujer objeto.

JAQUE MATE DE TANGANA que hace su foto, se lo pasa pipa, la deja por ahí y nos tiene a todos bailando.

Lo mejor es no opinar o bromear sobre el tema (te lo digo yo, que le estoy dedicando un artículo) pero te recomiendo no enfangarte en las arenas movedizas porque no hay salida.

¿Cómo superar este jugadón? Desde aquí ofrezco mis servicios al señor Tangana, con alguna idea para futuras imágenes que lo peten en redes.

- Una foto vestido de talibán, leyendo un libro sobre feminismo (¿Está a favor, está en contra, es una sátira, qué pasa?)

- Una foto sentado en un sofá y con Irene Montero trayéndole un puro y unas zapatillas (comentario sobre el patriarcado crítico o defensa atroz, nunca lo sabremos)

- Una foto subido al caballito de Santiago Abascal

- Una foto haciendo de niño jesús en los brazos de Zahara

- Una foto de torero pero con una orquídea en vez de espada.

¡Tengo los DMS abiertos!