Summer of Cristiano

Hey, Cristiano, llevo meses intentando que me contrates para ponerle título a las fotos que subes a tus redes sociales. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo convencerte de que soy la persona más capacitada para esa labor? A ver si esta entrega termina de seducirte… La pirámide jerárquica de esta familia. O Abuela, deja que me suba en tu chepa para que se me vea bien O Déjame subirme para que se me vea en medio de estos LOSERS Liopardo | Liopardo Quiero destacar con humildad que lo importante de este título es el trabajo en equipo del que soy un engranaje más. Liopardo | Liopardo Hazme una foto leyendo que luego lo cuento y no me creen. Liopardo | Liopardo Practicando las barreras de las faltas cada momento que tengo libre. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Aquí instalando un cuadro de mi ídolo Pérez Reverte. Liopardo | Liopardo ¿Dónde estará la bandeja del desayuno que no la veo? ¿Voy a tener que estar otra hora luciendo este cuerpo perfecto hasta que la encuentre? Liopardo | Liopardo ¡Qué ganas de ver la nueva película de Alien! Liopardo | Liopardo