Sugerencias para disfrazarte en Holywins

Esta semana algo captó mi atención en Internet. Descubrí que existe el Holywins. Liopardo | Liopardo Pie de foto : Sí. Has leído bien Algunas parroquias se han organizado para celebrar una versión alternativa a Halloween en la que los niños no se disfracen de vampiros y monstruos si no de santos y santas ejemplares. A mí me parece una idea estupenda. ¿Por qué no?. ¡Se acabó el dar miedo y asustar! ¡Disfracémonos de santos! Voy a recomendaros algunos disfraces estupendos que os podéis hacer para celebrar esta fiesta. Liopardo | Liopardo Unas piedras de corcho pegadas con velcro en la cabeza y listo. Liopardo | Liopardo Unas flechas partidas de broma que atraviesen importantes órganos vitales y unos chorros de kétchup a modo de sangre. Liopardo | Liopardo Un disfraz de grupo. Necesitas a cuatro amigos disfrazados de jinete y otros ocho componiendo cuatro caballos, pero el conjunto os quedará espectacular. Liopardo | Liopardo Dos leones disecados y mucho mucho kétchup. Liopardo | Liopardo Construye una plancha princess gigante con unos tablones y simula unas brasas pintando trozos de gomaespuma en tonos de rojo. Liopardo | Liopardo Pinta tu piel de rojo vivo y construye una piel de látex para ponerte encima de la tuya. Arráncatela en trocitos para ir revelando la sorpresa poco a poco. Liopardo | Liopardo Puedes reciclar un aparato de pilates o de gimnasia viejo que encuentres por ahí. ¡Pásalo bien en la fiesta! ¡Que no todo tiene que ser siniestro y chungo!