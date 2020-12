Tras Spotify Wrapped estos son los sitios que tendrán resúmenes del año

No me puedo creer que haya gente que esté protestando por la invasión de los resúmenes del año de Spotify en las cuentas de twitter. ¿En serio no os gusta? ¿Os gusta algo?

A mí me encanta leer la música que escuchan mis amigos – porque si estás en twitter conmigo, luchando las guerras twiteras, eres mi amigo - . Quiero saberlo todo. El artista que más escucharon. Su podcast preferido. Qué canción escucharon más veces. Cual es el estilo de música que más sonó en su casa. Quiero saber cuántos de mis amigos molones han visto cercenadas su molonidad por la aparición en sus listas de Cantajuegos y Picapica. Esos que el año pasado tenían arriba de todo a Radiohead y Bad Bunny y ahora tienen de tema del año Baby Shark o El auto de papá. Todo me interesa.

Me gusta tanto el formato Wrapped que me gustaría que lo incluyeran más cosas. Necesito esa información. ¡Adiós stories, llegan los wrapped!

¿Dónde podría haber resúmenes estilo wrapped el año que viene? Allá van mis sugerencias.

Twitter

¿Cuántas horas pasaste metido en ese agujero negro? Dios mío, CUÁNTAS. ¿Quién es la persona más bloqueada del año? ¿A cuántos tuviste que silenciar? ¿Quién ha hecho más favoritos a una persona con intenciones amatorias? ¿Quién ha hecho el hilo más largo? ¿Quién el hilo más elaborado pero menos visitado? ¿Cuales son las mayores tonterías que ha dicho Alejandro Sanz?

Instagram

¿A quién es la persona que le diste más me gustas? ¿A quién más me gustas en una noche de borrachera? ¿Cuántos me gustas le diste a tu ex? ¿Cuántos me gustas le dio la ex de tu pareja? ¿Cual es el peor mensaje privado que mandaste? ¿Cual fue tu story más ignorada a propósito por envidiosos?

Satisfyer

¿Cuántos orgasmos tuviste este año a costa de tu mejor amigo? ¿Cuántos de máximo en un día? ¿Cuántos seguidos? ¿Con qué intensidad? ¿Quién fue la que más orgasmos tuvo en tu provincia? ¿Cuántos kilovatios empleaste en cargarlo? ¿Cuántas veces se te olvidó el cargador?