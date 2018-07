Serpientes en el avión y otros animales de apoyo

Esto es un pavo real . Liopardo | Liopardo Y está subido a un carro de empujar maletas en un aeropuerto. ¿Qué qué hace ahí? Está en ese carro porque le han negado la entrada a bordo. La aerolínea no le ha dejado subir a pesar de tener billete porque, bueno, porque es un puñetero pavo real. Su dueño intentó subirlo al avión alegando que ese pavo real es suEs un concepto difuso, contemplado por el reglamento aéreo, que permite embarcar a aquellos animales que contribuyen a disminuir la soledad, dan apoyo o hacen compañía a sus propietarios. Vamos, lo que viene siendo una mascota. Sólo que tienen que estar registrados y un médico debe declarar la utilidad terapéutica del bicho. ¿Entra un pavo real en esa categoría? POR QUÉ NO. Veamos algunos casos REALES Liopardo | Liopardo Yo es que sin mi jabalí no puedo ir a ningún lado, ustedes comprenderán Liopardo | Liopardo El pavo real no lo consiguió, pero este pariente cercano ahí está ricamente a punto de pedirse unos cacahuetes Liopardo | Liopardo Este pony …es un pony guía y acompaña a su dueña como si fuera un perro lazarillo Liopardo | Liopardo Este ya no.Este lo que es muy riquiño… ¿cómo lo vas a dejar en casa con esa carita? ABOBO Liopardo | Liopardo Tampoco viene mal para apoyar la cabeza o levantar los pies una tortuga de este calibre Liopardo | Liopardo Seguro que si lo aprieto cabe en el compartimento del equipaje de mano Liopardo | Liopardo VENGA, A LA PORRA YA TODO.