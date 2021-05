Satisfyer Man: Nuevas masturbaciones, nuevos problemas

Para los que siempre protestan por las novedades en aparatos sexuales femeninos abanderando el ya famoso NOT ALL MEN, he de darles esta buena noticia. Sale el nuevo Satisfyer Man.

Se llama Satisfyer Men Hit Vibration y tiene forma de aparato electrónico molón. Un híbrido de un altavoz bluetooth y una batidora. Tiene un asa para agarrarlo como un hierveleches – la comparación se hace sola – y un mecanismo que se parece a una abrillantadora de zapatos.

Supongo que con la capacidad de limpieza apropiada (espero que no sea de usar y tirar) y que sea apto para lavavajillas.

Creo que quien quiera que haya diseñado este gadget conoce bien a los hombres. Es molón, NEGRO, malote, tiene un nombre Cool (Hit Vibration suena a tio guay) y parece un producto de apple. Seguro que tiene también conectividad bluetooth y wifi y lo puedes sincronizar con Alexa para que la fiesta sea un poco más, ejem, entretenida.

Pero, ¿es este el camino? Debemos avanzar en el mundo de los gadgets eróticos masculinos por ese camino. Rotundamente NO.

Ahora resulta que te pueden secuestrar el pito. O sea. Tú te pones un cinturón de castidad digital. (¿?) para que tu pareja juegue con su móvil a te libero o no te libero la cosa, pero es que entra un hacker y ZAS. Toma el control. Tu pito es el edificio Nakatomi. Y no tienes a Bruce Willis, tienes que pagarle en bitcoin. ¿Cuánto pagarías por liberar tu pito de un hacker? ¿Por qué ni siquiera estoy haciendo esta pregunta?

Mi propósito de este post NO es desincentivar el I+D en el área de los juguetes sexuales para hombres. En absoluto. Au contraire. Y como muestra, os enseño un gif que encontré de un simulador de sexo oral que por solo 160 euros puede ocupar un lugar de lujo en vuestra estantería al lado del Google Home.

