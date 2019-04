El regalo de Amancio a los españoles

En mis muchos (muchos, muchísimos, demasiados) años que llevo en Internet he visto todo tipo de intentos de timos y encerronas. Estafadores internacionales que intentan cualquier estrategia por absurda que sea para conseguir el número de tarjeta de crédito de algún pringado.

Por eso me alegra mucho ver que por fin una de estas publicidades en vez de intentar tangarte intenta ayudar. O sea...

Es Amancio Ortega el implicado. Y Bill Gates. O sea, estos dos reunidos.

Y cuenta cómo Amancio Ortega fue a un programa de Televisión Española – quién no recuerda ese momento – a explicar que ha desarrollado un software nuevo de bitcoins.

"En el programa La mañana de RTVE estuvo de invitado Amancio Ortega, conocido como "el Caballero", es la persona más rica de España, por su éxito en la industria textil. A pesar de la ingratitud y el mal hacer del gobierno español, Ortega ha ayudado en gran medida al gobierno durante las últimas décadas. Sus contribuciones a la sociedad española y sus ayudas al gobierno no han sido superadas por nadie en los últimos 20 años, y a los 82 años ha ejecutado silenciosamente un plan para devolverle el control financiero al pueblo español, con una inversión de 100 millones de euros a través de su última empresa, Bitcoin Evolution. La idea era simple: dar a personas corrientes la oportunidad de ganar dinero con el auge del bitcoin, incluso sin tener absolutamente ninguna experiencia de inversión o tecnología. Este es su último deseo"

Y encima nos lo regala. A los españoles. Porque su sueño es que todos los españoles seamos ricos.

"El último deseo del Caballero es hacer que los españoles sean los más ricos del mundo, devolviéndole el poder a la gente, ya que de allí es de donde provienen, al fin y al cabo, los fondos del Estado. Para llevar a cabo este plan, Ortega creó Bitcoin Evolution y contrató al presidente de una tecnológica, llamado Austin Ford (no es español), para llevar a cabo su mayor contribución a la civilización cuando ya no esté. Ha afirmado haber contratado a Ford porque "el gobierno español no podrá hacer nada, ya que no es ciudadano de este país". Son palabras literales de Ortega, así como cuando describió por qué eligió aprovechar esta oportunidad para la gente de España: "La clave del éxito en la vida es la preparación y el tiempo. Lamentablemente, esta será realmente la única oportunidad en la historia para que los españoles sean ricos y felices. Siento que, a pesar de todos mis logros, este es mi propósito en la Tierra. Sé que nací para crear este sistema. Ser el Caballero simplemente me ha llevado hasta aquí".

Antes de entrar en detalles sobre qué es Bitcoin Evolution y cómo funciona esta nueva plataforma, expliquemos algunos datos financieros mundiales de la última década. El 1 % de la gente más rica del mundo tiene actualmente 286 billones de euros, suficientes para dar a cada persona en España un cheque de 6 cifras de más de 100 000 € al mes durante el resto de sus vidas. Dado a que Wall Street vende diariamente la mayor parte de esta riqueza, teóricamente puede recuperarse y redistribuirse en cualquier momento. ¡Amancio Ortega ha creado un sistema exclusivo que hace justamente eso! Él y Ford han desarrollado un código informático algorítmico que supera a cualquier operador humano del planeta, mediante el análisis de operaciones exitosas de los últimos 5 años. En base a estas operaciones, el sistema opera automáticamente por sí solo para producir una tasa de ganancias del 80 %. ¿Cuál es la trampa? Actualmente, solo está generando unos beneficios promedio de entre 100 y 5 000 € al día, dependiendo de su depósito inicial totalmente reembolsable, para dar fuelle a las primeras operaciones ganadoras"

Y por solo 250 euros tendremos derecho a participar de esta fuente inagotable de riquezas altruistas. ¡Qué bien, Amancio! Buen chollo!

"Bitcoin Evolution es un algoritmo diseñado para quitar dinero a las personas más ricas del mundo y redistribuirlo entre el ciudadano español de a pie. Este algoritmo vence literalmente al mercado de valores con una precisión del 80 %, lo que significa que ganará 8 operaciones de cada 10. Tal vez se pregunte qué impedirá que los multimillonarios de Wall Street usen este software y que todos los demás sean aún más pobres. La respuesta es sencilla: este software está codificado para funcionar únicamente con plataformas de operación de Opciones Binarias, lo que significa que las operaciones están limitadas a 250 € por operación. Wall Street está cotizando billones de euros, por lo que 250 € simplemente no van a ser suficientes. Este sistema haría que los operadores de Wall Street empezaran a perder dinero, puesto que normalmente operan con más de 1 millón de euros. Sin embargo, para la gente de a pie, ¡esto es una pasada! Por el momento, el software aún no se ha lanzado al público, pero, como nos demostró el equipo de Ortega, ¡ya funciona y genera alrededor de 100 - 5 000 € de beneficios al día por cuenta de operación!"

Por si no os lo creéis que explicó cómo ganar dinero con Bitcoin en RTVE aquí dos capturas de ese momentazo. A ver, no sale en ninguna de las capturas. Pero es que se mueve mucho. Podemos ver a las presentadoras flipando con esa generación de pasta tan brutal.

Y Richard Branson el de Virgin también anda en el ajo.

No hay más que leer las naturales, supernaturales, reacciones de los enriquecidos usuarios para ver que esto no es ninguna estafa

Sobre esta pregunta…

CLARO QUE SI. YO YA LO HE HECHO. CHAO, LIOPARDO. VOY A FORRARME.

