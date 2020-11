Recordando a Elena Cañizares

¡Hoy me he levantado nostálgico! Y me he preguntado… ¿Hey? ¿Te acuerdas de Elena Cañizares?

Ahora parece que ya han pasado un millón de años pero en su momento fue un fenómeno mítico. Todos nos acordábamos dónde estábamos cuando leímos su hilo. Los informativos, las tertulias, los trending topics, los memes…

¡Hagamos memoria juntos y recordemos aquel fenómeno que nos cambió a todos!

El lunes

Este lunes. Si el pasado. Hace cinco días.

España era una nación más inocente. Nos despertamos leyendo el hilo de una, por entonces, desconocida explicando los problemas que tenía con su compañera.

El hilo emocionó a un país entero. Padres se reconciliaban con hijos leyendo juntos el timeline. Los políticos la tomaron de ejemplo de las virtudes de la lucha contra el capitalismo. Y del capitalismo.

Su compañera se convirtió en el ser más odiado del país. En eso también nos unió. Había nacido un fenómeno.

El martes

Fue el auge de la Elena Cañizaresmania. Los ElenaCañizarers se relamían viendo a su idola en La Resistencia, los telediarios, la portada de los periódicos.

Las marcas se mataban por relacionarse con ella. Inditex, hamburgueserías, golosinas… ¡Le regalaron un piso!

El miércoles

Fue el momento de cuestionarla. ¿Era ético que cogiera un piso? ¿Cuál eran sus posturas respecto al cambio climático, el feminismo, consideraba que la lucha trans era la lucha feminista?

Elena reflexionó, borró su hilo. Pidió perdón por el dolor causado y entregó el piso a causas sociales. Sorteó las golosinas que le regalaron para recaudar dinero para la beneficiencia. Aunque se comió una nube y fue fuertemente polémico.

El jueves

Fue su etapa de experimentación. La nombraron ministra de sanidad y de educación. Sacó un disco conceptual con Flaming Lips. Publicó sus aclamadas memorias "Ser Cañizares" para indiferencia de la gente. Protagonizó una sonora boda con un famoso torero y su divorcio fue analizado al detalle en varios Sálvame Deluxe.

El Viernes

Hoy, poca gente sabe qué fue de Elena Cañizares. Se dice que sigue estudiando enfermería, pero se desconoce su paradero. Sólo los más viejos del lugar recordamos ese feliz momento en el que fue la persona más importante del planeta.

Pero ya pasaron cuatro días, ahora tenemos cosas más importantes que hacer. Tenemos que debatir sobre la figura de Maradona. Estamos ocupados.

Adiós Elena, siempre te querremos. Estés donde estés.