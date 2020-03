Mira. Estamos encerrados. Esto lo sabemos todos. Tenemos que pasar las semanas como mejor podamos . Así que esta semana tiro de arsenal privado y os ofrezco 10 contenidos culturales molones que están en Internet , gratis y a mano.

LOS HERMANOS PODCAST

Empiezo por una cosa mía, pero se justifica el autobombo por la gran cantidad de horas que tenéis ahí para divertiros

[[LINK:EXTERNO|||https://open.spotify.com/show/5D9riNkkaToyKvb865QQB1?si=Mkg32XqVS-yvI-WnzCHbVw |||https://open.spotify.com/show/5D9riNkkaToyKvb865QQB1?si=Mkg32XqVS-yvI-WnzCHbVw ]]

Los Hermanos Podcast somos Noel Ceballos y yo hablando cada uno desde su casa de cualquier tipo de temas, a veces analizamos capítulos de Médico de Familia o películas de Hombres G. A veces leemos el blog de Fran Rivera o la Rockdelux. A veces analizamos foros loquísimos o webs ignotas. Creo que os lo podéis pasar muy bien con nosotros.

MIGUEL NOGUERA

Miguel Noguera es el mejor humorista de España. Si lo conoces, ya lo sabes y si no lo conoces es tu ocasión. En su canal tienes muchos de sus monólogos completos. Se llaman Ultrashows porque no son exactamente monólogos. Lo que hace no se parece a absolutamente nada.

https://www.youtube.com/channel/UCnsGBHt0zd9RJlchxlfwAhg

VENGAMONJAS

Otros humoristas difíciles de clasificar pero sí que te puedo decir una cosa. NO SON PARA TODA LA FAMILIA.

https://www.youtube.com/user/vengamonjas

Lo mismo te entrevistan a gente por la calle, que inventan personajes extraordinarios (su serie Cosas de Hombres es absolutamente maravillosa) ¿Un peligro? Sus supertemazos se pegan más que el Coronavirus. El almendrero de Doraemon o Alien fumeta sobrevivirán en tu cabeza más allá de todas las pandemias

PUEDO HABLAR

Perra de Satán y Snorkel llevan este podcast en el que hablan un poco de todo de una manera completamente amena. Dos personalidades maravillosas que lo mismo te hablan de los temas más importantes como de los más frívolos. Te parece estar en medio de la conversación de dos amigos particularmente encantadores

https://podtail.com/es/podcast/--puedo-hablar/

COWBOYS DE MEDIANOCHE

El mejor programa de la radio Española consiste en que Luis Herrero, Luis Alberto de Cuenca, Eduardo Torres Dulce y Jose Luis Garci intentan hablar de cine. Digo intentan, porque cada programa es un espectáculo de conversación libre entre cuatro viejos amigos que ignoran todas las convenciones de la radio para inventarse algo completamente nuevo y moderno sin querer. Imposible no quererlos.

https://esradio.libertaddigital.com/cowboys-de-medianoche/

y hablando de Garci...

QUÉ GRANDE ES EL CINE

Alguien ha digitalizado todas las tertulias cinematográficas de su legendario programa de los 90. Héroes como estos son los que brillan durante los confinamientos.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=CGCCJ9w2XxM&list=PLF509DCF393D367DF|||https://www.youtube.com/watch?v=CGCCJ9w2XxM&list=PLF509DCF393D367DF]]

PANTOMIMA FULL

¿Quién no ha visto algunos de los videos de este divertidísimo dúo? Rober Bodegas y Alberto Casado retratan cada semana a un personaje que todos conocemos y quizás no habíamos caído en que existían. Es la hora de repasarlos o de descubrirlos en bucle

https://www.youtube.com/channel/UCPu5nstS7cbx_GUiH-kxwVw

LA MANO CONTRA EL SOL

Rubén Lardín es un escritor barcelonés que habla con sus oyentes a través de notas de audio.Y pone temazos. Y ya está. Solo es eso. Pero un solo programa que escuches ya te va a parecer tu mejor amigo y la persona más interesante de la Tierra. Y quizás lo sea.

https://open.spotify.com/show/5ZpiMoVtlUOFvBJllRoIdb