Radio Balenciagagá

Esta semana se ha hablado mucho de la nueva chaqueta de Balenciaga. Bueno, chaqueta…SUCESIÓN DE CAPAS DE CHAQUETAS de Balenciaga. Admirad.

Me he quedado tan boquiabierto que me he ido directo a la web de la marca a echarle un vistazo al catálogo de la temporada y he encontrado material fino fino.

Por ejemplo, ha diseñado con carácter retroactivo la chaqueta que llevaba yo en el instituto hace 25 años.

Si me pierdo llamad a mis papás a este número.

Balenciaga homenajea al fallido Sugus Negro.

Si ya tienes la mitad de abajo del disfraz de Pantera Rosa, esto te interesa.

Los fans de Dónde está Wally están muy molestos al filtrarse las primera imágenes del reboot.

Muy práctico cuando quieres hacerle sitio a una segunda cabeza.

Balenciaga inventa el chubasquero que te dio tu madre para la excursión de tercero de EGB.