10 radicales medidas para frenar el rebrote de coronavirus en Madrid

Ayer se conocieron algunas de las medidas que propone Sanidad para frenar el rebrote de la Comunidad de Madrid.

Algunos criticaron que un aforo del 50% en comercios y hostelería de interiores no parecen medidas demasiado radicales.

Yo digo que no lo son. Para solucionar esto necesitamos medidas verdaderamente DRACONIANAS. Auténticos sacrificios determinantes para poder poner freno a esto sin llegar a confinarnos de nuevo. Nada de confinarnos , por favor. Yo no he podido volver a probar bizcocho.

Ahí van mis diez propuestas , serias, tajantes pero sin duda efectivas, ¿A costa del sacrificio de muchos? Cierto. Pero necesarias.

1. ¿Se han instalado 50 dispensadores de gel en el metro de Madrid? Yo digo que no son suficientes. Digo que hay que llegar a instalar 55.

2. El aforo de las casas de apuestas está reducido a la mitad. Parece justo, pero propongo lo siguiente. Los aficionados al juego que quieran entrar tendrán que acertar en una moneda si sale cara o cruz, o en una ruleta al rojo o negro. Así tendrás un 50% perfecto y todo el mundo se va jugándose algo.

3. Se limitará el acceso al Primark de Gran Via a solamente 400.000.000 de personas de manera simultánea. En cada escalera automática deberá quedar un escalón vacío cada dos horas.

4. Hay que instalar una alfombra de desinfección de pies a cada lado de la Gran Vía de manera inmediata.

5. Se prohibirán todo tipo de manifestaciones políticas salvo las que convengan a cualquier político de cualquier ideología, que tendrán que realizarse por necesarias para la convivencia democrática.

6. Es posible que alguno de los que vivan en los distritos de pobres no sean pobres sino modernos que quieren vivir en sitios con encanto. Propongo una chapa de identificación para que puedan moverse a comer cereales a sus bares de Malasaña preferidos.

7. Las colas para comprar gofres con forma de penes deberán respetar la distancia de dos metros entre clientes, aunque eso suponga que la cola abandone Malasaña e incluso, probablemente, Madrid.

8. Todos los rollos de papel higiénico tendrán un mínimo de doble capa para ocupar menos sitio en los supermercados por si hay que lanzarse a por ellos, que no habrá, no os preocupéis

9. Cierre de parques y espacios infantiles al aire libre. Los niños tendrán permiso para escalar los parquímetros o saltar en las aceras respetando siempre la distancia de seguridad y sin mirarse demasiado entre ellos.

10. Prohibido el acceso a parques, senderos y demás instalaciones para hacer deporte al aire libre. Se permite el acceso a las playas sin límites para poder disfrutar del aire libre a cambio.

Si con todo esto no se mejora radicalmente es que yo ya no sé. YA NO SÉ.