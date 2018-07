¿Quién es #saltbae?

Esta semana mi amigo Noel Ceballos me pasó un breve video con un mensaje. ¿Conoces al #saltbae?

No. No conocía al #saltbae. ¿Quién era esa criatura? ¿Quién es esa persona con pinta de secundario de La Princesa Prometida que despedaza un chuletón con la maestría de un torero y sobre todo lo espolvorea de sal con la gracia de Dumbledore? Es un carnicero. Un carnicero turco. Y ese pequeño vídeo le ha convertido en leyenda. En su maravilloso Instagram, petado de postureo cárnico sin precedentes, está ahora empezando a asomar la cabecita famosos de todo el mundo deseando ser impregnados de los polvos mágicos de #saltbae o por lo menos catar un solomillo. Os dejo una selección de lo mejor de esa galería para la historia. ¿Quién no quiere ser una vaca del saltbae? Tu destino es cruel pero el camino…el camino es magnífico. Liopardo | Liopardo No. Tofu no tengo. Liopardo | Liopardo Quedé con una amiga para hablar de los derechos de los animales. Liopardo | Liopardo Quedé con el jefe de obra para explicar mis nuevas propuestas en el mundo de los uniformes laborales Liopardo | Liopardo Esta foto ¿POR QUÉ ES TAN CONDENADAMENTE SEXY EXACTAMENTE? Las pruebas de carnicero turco ninja standards Liopardo | Liopardo Es la hora de las proteínas Liopardo | Liopardo Una hija mía se tiene que comer esto sin pestañear Liopardo | Liopardo Trato a las mujeres como pedazos de carne. Eso es que las venero y las respeto a muerte. Liopardo | Liopardo Efectivamente. El cuchillo no es lo único que manejo con esta destreza.